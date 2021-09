PSG : Javier Tebas propose une rencontre aux dirigeants

Le président de la Liga, qui n'a cessé de critiquer ouvertement le PSG cet été, s'est dit prêt à s'asseoir autour d'une table avec les Franciliens.

Habitué à prendre position dans les médias, Javier Tebas est un fervent opposant aux nouveaux riches. Depuis plusieurs années, le président de la Liga ne cache pas sa volonté de freiner les ardeurs du Paris Saint-Germain, un club jugé dangereux. Et le départ de Lionel Messi vers la capitale française cet été n'a rien arrangé.



Une tribune d'Angers fermée à titre conservatoire​

Pointant du doigt la puissance financière presque illimitée du PSG, Javier Tebas ne cesse de se distinguer par des déclarations hostiles à l'égard du club français. Des sorties médiatiques jugées trop virulentes et surtout trop nombreuses pour les Franciliens et pour la LFP. Cette dernière ayant répondu via un communiqué.

"Je suis prêt à m'asseoir à une table avec le PSG"

"La Ligue de Football Professionnel tient à répondre avec détermination à la dernière déclaration de M. Javier Tebas au sujet du PSG en particulier et de la situation de la Ligue 1 en général. Les propos du président de la Ligue Espagnole de football ne sont pas dignes de l’institution qu’il représente et que la Ligue de Football Professionnel a toujours respectée. La Ligue de Football Professionnel demande donc à M. Javier Tebas de surveiller ses déclarations outrancières" , a ainsi écrit l'instance.

De son côté, Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, a lui aussi rétorqué. Suffisant pour apaiser la situation ? Visiblement, Javier Tebas a une meilleure idée. En effet, le dirigeant espagnol a confié avoir proposé aux Parisiens de se rencontrer pour leur expliquer concrètement les raisons de sa colère à leur égard.



"Nous leur avons répondu que nous aimerions les inviter à Madrid, ou les rencontrer où ils veulent, et nous leur expliquerons exactement les raisons pour lesquelles nous avons dit ce que nous avons dit. Je suis prêt à m'asseoir à une table avec le PSG, et leur expliquer pourquoi je pense qu'ils ne respectent pas les règles du fair-play financier. Nous pourrions clarifier la situation. Mais ils ne nous ont pas encore répondu. J'imagine donc que quand nous publierons notre réponse, ils reviendront vers nous" , a indiqué l'avocat espagnol dans des propos repris par RMC. Désormais, reste à savoir si le Paris Saint-Germain donnera suite à cette proposition.