Premier League - Mikel Arteta devrait être le nouvel entraîneur d'Arsenal

L'ancien capitaine des Gunners devrait rejoindre son ancien club après le match de Manchester City contre Oxford United, ce mercredi, en League Cup.

"On a de la chance de l'avoir, c'est un type incroyable, un bon manager avec une vraie éthique de boulot. C'est pourquoi on l'a recruté d'ailleurs. Il discute avec donc je ne sais pas ce qui va se passer". Mardi, en conférence de presse, Pep Guardiola avait encore un peu plus confirmé les nombreuses informations envoyant Mikel Arteta, son adjoint à , du côté du banc des Gunners, où il est plus que jamais pressenti pour succéder à Freddie Ljungberg.

Un premier match samedi face à (13h30) ?

En effet, cela pourrait même devenir officiel dans les prochaines heures . Ancien joueur d'Arsenal, club où il a notamment pris sa retraite sportive en 2016, Mikel Arteta devrait être intrônisé entraîneur principal des partenaires d'Alexandre Lacazette et Nicolas Pépé. Pour sa première expérience en tant que numéro un, l'Espagnol aura la lourde tâche de relancer une équipe à la déroute en cette saison 2019-2020, toujours en difficulté pendant l'intérim effectué par Freddie Ljungberg, depuis le licenciement d'Unai Emery.Très apprécié Outre-Manche, Mikel Arteta parapherait un contrat portant sur quatre saisons et sera donc lié avec Arsenal jusqu'en 2023. Après 17 journées de , les pensionnaires de l'Emirates Stadium pointent à une décevante 10ème place au classement, mais pourraient être amenés à se renforcer lors de la prochaine trêve hivernale. Samedi, le nouvel entraîneur des Gunners pourrait disputer son 1er match de championnat face à Everton (13h30). Une équipe désormais entraînée par un certain Carlo Ancelotti et qu'il connaît sur le bout des doigts, pour avoir évolué chez les Toffees entre 2005 et 2011.