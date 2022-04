Arsenal : Granit Xhaka en dit plus son avenir

Granit Xhaka a insisté sur le fait qu'il ne quittera pas Arsenal avant d'avoir réalisé "quelque chose de spécial", tout en exprimant son désir de construire une relation plus forte avec les fans du club. Xhaka est arrivé contre 45 millions d'euros à l'Emirates Stadium en provenance du Borussia Mönchengladbach en 2016, et s'est depuis établi comme un membre clé de l'équipe des Gunners.

Xhaka déclare sa flamme à Arsenal

Les mauvais antécédents disciplinaires du milieu de terrain ont fait de lui un personnage qui divise au sein des supporters des Gunners, et il a dit à une partie du public de "f*ck off" après avoir été hué lorsqu'il a été remplacé lors d'un match de Premier League contre Crystal Palace en octobre 2019. Granit Xhaka a ensuite été déchu de ses fonctions de capitaine par Unai Emery et exclu des plans du manager après l'incident, mais l'Espagnol a été licencié un mois plus tard.

Arsenal : Petit a un faible pour Abraham

Mikel Arteta a été recruté pour remplacer Emery et il a progressivement ramené Granit Xhaka au sein de la rotation et de l'équipe première, l'international suisse ayant refusé tout transfert pour rester dans le nord de Londres. Le joueur de 29 ans s'est engagé dans un nouveau contrat jusqu'en 2024 en août dernier, qu'il compte honorer, et il est désireux de construire une meilleure relation avec les supporters.

Xhaka veut être plus proche des supporters

"Je veux avoir une meilleure relation avec les gens à l'extérieur, avec les fans", a déclaré Granit Xhaka à Players' Tribune. "Être plus proche d'eux. Nous ne les rencontrons jamais, nous n'avons jamais de conversation avec eux. Ils ne nous voient que sur le terrain, pendant 90 minutes, et au revoir. Ils ne savent pas comment nous nous sommes entraînés avant, ils ne savent pas comment vous vous sentez, ils ne savent pas si vous avez des problèmes avec votre famille, ils ne connaissent pas beaucoup de points".

Eden Hazard pas intéressé par Arsenal

L'article continue ci-dessous

"Après la saison, j'ai encore deux ans de contrat ici. Je vais tout donner jusqu'à ce que je sois dans ce club de football. Je le dis toujours. Je n'ai pas signé un nouveau contrat pour être ici - profiter de mon temps et c'est tout. Non, non, je veux réaliser quelque chose avec ce club, quelque chose de spécial. Avant cela, je ne pars pas", a conclu l'international suisse.

Xhaka a enregistré 13 buts et 22 passes décisives en 242 matchs toutes compétitions confondues au cours de ses six années de carrière à Arsenal. L'ancien joueur de Gladbach a remporté deux FA Cup au cours de cette période, mais il n'ajoutera pas à son palmarès cette saison, les Gunners étant déjà éliminés de toutes les compétitions majeures.