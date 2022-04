Arsenal : Petit a un faible pour Abraham

L'attaquant de la Roma, Tammy Abraham, serait la recrue "parfaite" pour Arsenal, selon l'ancien milieu de terrain des Gunners Emmanuel Petit. Abraham a prospéré en Serie A depuis qu'il a quitté Chelsea pour 40 millions d'euros l'été dernier, marquant 23 buts en 41 apparitions toutes compétitions confondues sous les ordres de José Mourinho.

Il y a du Adebayor chez Abraham

Avec Mikel Arteta qui devrait être à la recherche d'un attaquant à la fin de la saison, l'Espagnol a été encouragé à envisager un transfert de l'international anglais. Le champion du monde français, Petit, pense qu'Abraham pourrait être ouvert à un retour en Premier League malgré son succès actuel dans la capitale italienne, lui a progressé en Serie A.

L'article continue ci-dessous

Petit pense qu'un transfert à l'Emirates Stadium conviendrait à toutes les parties, comparant les qualités d'Abraham à celles de l'ancien attaquant des Gunners, Emmanuel Adebayor. "Abraham me rappelle Emmanuel Adebayor, sa présence physique dans la surface de réparation", a-t-il déclaré au Genting Casino. "La réaction d'Abraham lorsqu'il est arrivé à la Roma a été brillante parce qu'il a marqué 15 buts en championnat et qu'il a fait beaucoup de passes décisives, donc il apprécie son football là-bas", a ensuite noté le Français.

"Je suis à peu près sûr qu'il veut revenir en Angleterre"

"Il est allé en Italie avec un sentiment de vengeance pour ce qui s'est passé à Chelsea. Il n'est pas stupide, il voit ce qui se passe avec les attaquants de Chelsea, Romelu Lukaku et Timo Werner, ils sont en difficulté. Alors peut-être qu'il se dit : "Ça aurait été pire pour moi si j'étais resté à Chelsea". Il a pris la bonne décision et il fait une excellente saison avec la Roma. Je suis à peu près sûr qu'il veut revenir en Angleterre et il s'adapterait parfaitement à Arsenal parce que c'est un joueur différent d'Alexandre Lacazette avec un style différent, un physique différent et c'est un buteur. Même à Chelsea, il marquait des buts, pas autant qu'il le souhaitait, mais il a 24 ans donc il a encore beaucoup à apprendre", a-t-il conclu.