Eden Hazard pas intéressé par Arsenal

Non, Eden Hazard n’a pas encore perdu l’espoir de réussir au Real Madrid. Malgré une saison délicate, une de plus au sein de la formation merengue, l’ailier belge est convaincu qu’il peut encore réaliser de belles choses dans la capitale espagnole.

Hazard continue de s’accrocher

L’ancien lillois n’a pas baissé les bras. Pourtant, il y aurait de quoi. Actuellement, Carlo Ancelotti ne lui fait guère confiance. Certes, il se retrouve immobilisé pour cause de blessure, mais avant cela il avait été privé du temps de jeu à cause de la concurrence à son poste. Depuis plusieurs semaines, il a été cantonné au banc, sans pouvoir tirer profit de ses qualités.

D’autres à sa place auraient abandonné, mais pas lui. Hazard est motivé pour changer la donne, à un point où il refuse toutes les sollicitations extérieures. Ainsi, et si l’on en croit une information du Foot Mercato, il s’est opposé à l’idée d’un prêt vers Arsenal à la fin de la saison.

Le club londonien a contacté son entourage pour voir s’il y avait possibilité de le faire revenir en Angleterre, mais l’intéressé a vite exprimé son véto. Il n’envisage pas pour l’instant de quitter la Casa Blanca sur un échec. Et ce même si rien n’indique que sa situation personnelle puisse s’améliorer.

L'article continue ci-dessous

Le Real favorable à un prêt

Concernant le club madrilène, il est prêt à garder Hazard dans ses rangs la saison prochaine, mais priorise un prêt. La direction merengue espère aussi que le Belge finisse par retrouver le niveau qui était le sien à Chelsea. Mais, avec l'arrivée attendue de l'attaquant français Kylian Mbappé durant le prochain mercato, on craint qu’il ne soit un surplus dans l’effectif. Et c’est pourquoi on est ouvert à l’idée d’un prêt.

Le conseil d'administration du Real souhaite que Hazard profite de ce prêt pour se mettre en avant et fasse grimper sa cote en vue d’une éventuelle vente. Pour rappel, l'ailier est sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2024.

Cette saison, Hazard n’a joué que 9 matches en tant que titulaire. Et son temps de jeu n’est que le 17e de tout l’effectif merengue (879 minutes, toutes compétitions confondues). Au niveau statistique, il compte un but marqué et deux passes décisives offertes.