Arsenal-Fulham(2-2) :Les Gunners calent

Arsenal a été tenu en échec ce samedi par Fulham (1-1) à l'occasion de la 3 ème journée de Premier League.

Le seul derby londonien de la 3éme journée de Premier League a opposé Arsenal à Fulham ce samedi. Après avoir enchaîné deux victoires consécutives en autant de rencontres cette saison, Arsenal avait pour ambition de réaliser la passe de 3 contre une équipe de Fulham qui sort d'une débâcle (3-0) contre Brentford.

Arsenal surpris d’entrée

Dans le 4-3-3 aligné par Mikel Arteta d'entrée, on note la titularisation de Thomas Partey sur le flanc droit de la défense en l'absence de Jurriën Timber, victime d'une grave blessure. Sur le plan offensif, l'entraîneur espagnol a fait confiance à Leandro Trossard en pointe, accompagné par Martinelli et Saka sur les côtés. L'international anglais sera à l'origine du premier but concédé par son équipe 1 minute après le début de la rencontre. L'ailier d'Arsenal met sur orbite malencontreusement Pereira qui lance les hostilités ( 0-1,1e). Secouée par ce scénario, la formation londonienne va mettre le pied sur le ballon mais éprouve énormément des difficultés à trouver des espaces. Martin Odegaard, peu inspiré, n'arrive pas à créer du danger pour son équipe.

Fin de la léthargie pour les Gunners

Les lignes vont bouger en seconde période avec l'entrée en jeu d’Eddie Nketiah qui remplace Léandre Trossard.

Malgré la forte pluie et l'orage qui a fait son apparition dès le début de la seconde période, les Gunners vont continuer de mettre la pression. Les hommes d'Arteta vont être récompensés peu avant le dernier quart d'heure grâce à un penalty bien transformé par Bukayo Saka (1-1, 70 e). Dans la foulée de l'égalisation, Arsenal va prendre pour la première fois l'avance dans ce match par l'entremise d'Eddie Nketiah (2-1, 72 e). Dans les dernières minutes de la rencontre, les Gunners vont être écœurés avec le but égalisateur inscrit par Joao Palhinha sur corner (2-2,87 e). Fulham réussit à accrocher le point du match nul malgré l'infériorité numérique de Fulham après le carton rouge de Bassey à la 83ème minute.

Les deux équipes se séparent dos à dos. Une première mauvaise opération pour les vice- champions d'Angleterre.