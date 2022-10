Arsenal : Arteta révèle comment Gabriel Jésus a réagi à son absence avec le Brésil

L'Espagnol a fait l'éloge de la façon dont son attaquant a réagi après avoir été écarté de la sélection brésilienne - et l'a appelé à rebondir.

Gabriel Jesus a pu se reposer malgré lui. L'attaquant d'Arsenal a été l'un des absents surprise dans la liste choisie par Tite, le sélectionneur brésilien, pour la dernière trêve internationale avec le Brésil, ce qui a donné lieu à des spéculations sur le fait qu'il pourrait manquer la prochaine Coupe du monde au Qatar en novembre prochain.

"Jésus veut faire encore plus"

Pourtant, Gabriel Jésus a réalisé un grand début de saison avec son nouveau club. C'était un moment difficile pour le joueur de 25 ans - qui a marqué quatre buts en sept matchs de championnat pour Arsenal cette saison - mais Arteta dit que son attaquant a utilisé sa déception de la bonne manière pendant l'entraînement cette semaine.

Arsenal : William Gallas "inquiet" pour William Saliba

Lorsque les journalistes lui ont demandé comment Gabriel Jésus a réagi à son absence du groupe brésilien, Arteta a répondu : "Il est incroyablement humble. Il a accepté la décision et la façon dont il s'est entraîné était juste : 'ok, je dois m'améliorer, je dois faire plus. Je veux vraiment être là, c'est une grande aspiration pour moi et une opportunité incroyable et je suis au bon endroit pour le faire'. Je pense que nous verrons cela sur le terrain à nouveau".

"Il ne peut pas contrôler les performances de ses concurrents"

Alors que Gabriel Jésus est resté en Angleterre pendant la pause internationale, son principal concurrent en attaque chez les Auriverde, l'attaquant des Spurs, Richarlison, a pour sa part rejoint la sélection brésilienne et a marqué trois buts en deux matchs contre le Ghana et la Tunisie. L'attaquant de Tottenham a marqué de précieux points en vue de la Coupe du monde et Gabriel Jésus va devoir inverser la tendance par ses performances en club.

L'avis tranché de Wenger sur Arsenal

Lorsqu'on lui a demandé si le fait d'affronter son compatriote dans le derby du nord de Londres samedi fournirait à Jesus une motivation supplémentaire, Arteta a ajouté : "Il ne peut contrôler que ce qu'il peut faire, il ne peut pas contrôler les autres joueurs. Il ne s'est concentré que sur ça. Il a de l'ambition, nous savons qu'il joue avec un engagement incroyable et il jouera de cette façon [samedi]."

Gabriel Jésus a débuté les cinq matchs du Brésil lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, mais n'a pas marqué le moindre but. L'attaquant d'Arsenal tentera d'envoyer un message à Tite ce samedi en prenant le dessus sur Richarlison, lorsque les deux Brésiliens s'affronteront à l'Emirates Stadium lors du derby du Nord de Londres.