Arsenal : William Gallas "inquiet" pour William Saliba

William Saliba a le "même style" que Rio Ferdinand, selon William Gallas, mais l'ancien capitaine d'Arsenal est "inquiet" quant à son développement.

William Saliba n'a pas mis longtemps pour faire changer d'avis Mikel Arteta. Prêté la saison dernière à l'Olympique de Marseille, le défenseur central français n'avait pas eu la moindre chance de montrer son niveau en match officiel lors de son premier passage chez les Gunners. Mikel Arteta l'estimait trop tendre et ne l'a testé qu'en match amical avant de le prêter six mois à Nice puis un an à Marseille.

Gallas voit du Ferdinand en Saliba

L'an dernier, William Saliba a démontré avec ses performances très intéressantes sous les couleurs de l'OM qu'il avait le talent et le niveau pour au moins faire partie de la rotation chez les Gunners. Revenu cet été, William Saliba s'est finalement imposé comme un titulaire indiscutable dans l'axe de la défense d'Arsenal, aux côtés de Gabriel, reléguant Ben White sur le banc ou sur le couloir droit.

Un Rennais sur les tablettes d’Arsenal

Conquis par les prestations de l'international français, William Gallas voit des similitudes entre l'ancien défenseur de l'Olympique de Marseille et une légende de Manchester United, mais craint également que sa croissance ne soit freinée car il n'y a pas de défenseur expérimenté à Arsenal pour le guider. 'William Saliba a le même style que Rio Ferdinand'', a déclaré l'ancien défenseur central des Gunners au Genting Casino.

"Saliba n'a pas de joeurs expérimentés à ses côtés pour apprendre"

"Quand vous voyez William Saliba et comment il joue, et quand vous comparez avec Rio Ferdinand quand il était jeune, je pense qu'ils sont similaires. Mais c'est toujours le même problème : qui va être à côté de vous pour apprendre ? Pour le moment, Saliba n'a personne. Quand je parle de joueurs expérimentés, je parle de défenseurs de haut niveau. C'est pourquoi je suis un peu inquiet pour lui", a conclu l'ancien défenseur de Chelsea et d'Arsenal.

L'avis tranché de Wenger sur Arsenal

William Saliba a débuté les sept matchs de Premier League d'Arsenal depuis le début de la saison 2022-2023, les aidant à se hisser en tête du classement avec 18 points sur 21 possibles. Le joueur de 21 ans a également marqué deux buts et délivré une passe décisive pour aider les hommes d'Arteta à devenir des candidats potentiels au titre.

En 2002, Ferdinand a rejoint Manchester United en provenance de Leeds United pour un montant record en Grande-Bretagne à l'époque et a fait 455 apparitions pour les Red Devils. William Saliba espère certainement connaître une carrière aussi glorieuse sous le maillot d'Arsenal. Pour entrer dans la légende des Gunners, le Français devra remporter des trophées et pour entrer encore un peu plus dans le coeur des supporters, il serait bien inspiré de briller samedi lors du derby du nord de Londres entre Arsenal et Tottenham.