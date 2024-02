Araujo fait trembler le Barça

Le FC Barcelone est sur la corde raide en ce qui concerne l'avenir de son défenseur vedette Ronald Araujo.

Le FC Barcelone est sur la corde raide en ce qui concerne l'avenir de son défenseur vedette Ronald Araujo. Le défenseur uruguayen fait l'objet d'un intérêt sérieux de la part du Bayern Munich, et si les Blaugrana ne font pas attention, il poursuivra cette option.

Le Bayern est convaincu de pouvoir conclure un accord pour Araujo, selon Sport, et a fait savoir à plusieurs reprises qu'il souhaitait en faire sa recrue phare. Après plusieurs années de difficultés à tirer le meilleur parti de ses recrues défensives, Araujo a été choisi comme cible principale, comme cela a été convenu avec Thomas Tuchel.

Le montant de l'opération avoisinerait les 100 millions d'euros et le Bayern est prêt à plus que doubler son salaire pour y parvenir. Le Bayern estime également que s'il attend Barcelone cet été, qui a besoin de faire des ventes, les Blaugrana finiront par céder et accepter une offre pour Araujo. Le Bayern, qui a désespérément besoin de fonds, s'il ne peut pas vendre d'autres joueurs pour une somme suffisante, pense que sa quête d'Araujo finira par avoir un sens pour Barcelone.

Le facteur décisif pourrait bien être Deco. Araujo a signé son contrat actuel jusqu'en 2026 pour un salaire bien inférieur à ce qu'il aurait pu gagner ailleurs afin d'aider le club, mais maintenant qu'il est le défenseur central le moins bien payé des quatre de l'équipe, bien qu'il ait été le plus performant au cours des 18 derniers mois, il estime qu'il mérite une augmentation significative. Sachant que Barcelone n'est pas dans une bonne situation financière, une offre dérisoire de Deco sera considérée comme une indication que Barcelone est heureux de le vendre au Bayern.

Le quotidien catalan affirme que si Araujo est heureux à Barcelone, il estime qu'il est temps que le club fasse un geste de reconnaissance.

Il semble que le FC Barcelone soit au pied du mur et que son seul moyen de conserver Araujo soit de procéder à d'autres ventes lucratives. Le défenseur uruguayen n'est pas seulement le meilleur défenseur du Barça, il est aussi le favori des supporters et l'un des rares leaders de l'équipe barcelonaise. Le perdre pourrait être traumatisant pour les Blaugrana.