Après s'être moqué des Français, Emiliano Martinez rattrapé par la FIFA

La FIFA vient d'ouvrir une enquête à l'encontre d'Emiliano Martinez après son geste avec le trophée de Meilleur gardien du Mondial.

Les images avaient choqué le monde du football, elles seront peut-être bientôt sanctionnées. Emiliano Martinez serait dans le viseur de la FIFA, et il ne serait pas le seul. Ce vendredi, l'organe du football mondial a en effet annoncé avoir ouvert des procédures visant l'Argentine et la Croatie pour des écarts consécutifs à leur rencontre contre la France et le Maroc, respectivement.

Martinez sanctionné pour offense et anti-fair-play

La procédure ouverte contre l'Argentine vise de « possibles violations des articles 11 (comportement offensant et violation des principes du fair-play) et 12 (incorrection de joueurs et d'officiels) ». Le communiqué publié par la FIFA ne précise pas quels sont les faits concernés mais Emiliano Martinez serait visé pour deux attitudes grossières : sa célébration lubrique avec le Gant d'Or puis son chant moqueur envers Kylian Mbappé dans les vestiaires. D'autres membres de l'équipe championne du monde seraient également concernés.

De son côté, la Croatie se voit quant à elle accusée de « potentielles violations des articles 13 (discrimination) et 16 (ordre et sécurité lors des matchs) ». Ces requêtes feraient plus que vraisemblablement suite aux vidéos montrant certains joueurs de l'équipe au damier entonner des chants nationalistes à connotation fasciste. Marcelo Brozović et Dejan Lovren, récemment revenu à Lyon, seraient les principales cibles des poursuites.

En cas de sanctions, l'Argentine et la Croatie rejoindraient trois autres nations déjà sanctionnées par la FIFA pour leur comportement durant le Mondial. Le Mexique a en effet été condamné à près de 100.000 euros d'amende et un match à huit clos avec sursis. L'Équateur a quant à lui écopé de près de 20.000 euros d'amende et un match à huit clos partiel. La Serbie, enfin, devra verser près de 50.000 euros d'amende et jouer un match en huit clos partiel. Ils sont tous les trois poursuivis à la suite de chants de supporters violant l'article 13 de la FIFA. 7 joueurs serbes ont, en outre, écopés de sanctions individuelles à la suite de leur match de poules contre la Suisse.