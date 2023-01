Polémique Blanc / Lovren : « Lyon ne doit pas recruter un fasciste !»

Au coeur d'une polémique depuis le Mondial et son transfert à l'OL, Dejan Lovren a même été qualifié de fasciste ce jeudi.

L’été dernier, l’Olympique Lyonnais a axé son recrutement sur quelques anciens joueurs avec les retours d’Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. Une stratégie payante pour l’attaquant français, auteur de 10 buts et 4 passes décisives en 17 matches de Ligue 1, tandis que l’ancien Bavarois peine encore à enchaîner les matches. Alors que le mercato d’hiver vient de débuter, les dirigeants des Gones ont maintenu cette stratégie et ont recruté Dejan Lovren en provenance du Zénit Saint-Petersbourg pour 2 millions d’euros. Âgé de 33 ans, le défenseur croate avait porté les couleurs de l’OL de 2010 à 2013 avant de s’envoler pour l’Angleterre.

Blanc et Lovren en pleine polémique

Malheureusement pour le club rhodanien, le défenseur central débarque à Lyon avec dans sa valise une sacrée polémique. Lors des célébrations de la 3ème place de la Croatie au Mondial, Lovren et son coéquipier Marcelo Brozovic auraient entonné des chants à caractère néo-nazis et même réalisé le salut nazi. Interrogé sur cette polémique en conférence de presse, son entraîneur Laurent Blanc a préféré botter en touche. « Ouais, c’est un chant nationaliste pour la libération de son pays », a-t-il répondu avant que le journaliste ne revienne sur le salut. « Comme ça, ça parait dur, mais vous lui poserez la question. (...) J’ai vu la chose qu’il pouvait amener en tant que footballeur. (...) Il y a tellement de choses qui choquent en ce moment... Il y a beaucoup de sujets qui choquent, et on peut le comprendre. Mais là on est dans une conférence de presse de sport », a-t-il rétorqué.

Lovren qualifié de fasciste

Des réponses qui ont évidemment suscité la polémique, comme ce fut le cas dans L’Équipe du soir. Et pour le consultant Sébastien Tarrago, c’est une erreur de la part de la direction lyonnaise d’avoir recruté un joueur impliqué dans une telle polémique. « N’importe quel club digne de ce nom fait des enquêtes sur les personnalités. Parce que ça fait partie du recrutement. Je n’arrive pas à comprendre comment on peut défendre ça. Parce que le football, ce n’est pas que du court terme. L’image que tu renvoies, les sponsors… Les sponsors ça ne les amuse pas vraiment qu’il y ait un fasciste dans les rangs de l’équipe », a-t-il lancé à ce sujet. Cette polémique semble loin d’être terminée, et l’accueil de Lovren dans les stades de Ligue 1 risque d’être assez hostile.