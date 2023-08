Après Malinovskyi, le Genoa veut piocher encore à Marseille

La formation transalpine est en passe derécupérer un second indésirable à Marseille après avoir boucler l’opération Malinovskyi.

Très ambitieux, Marseille a enclenché des offensives sur le marché du mercato cet été. La formation Phocéenne a déjà dépensé 67 millions d’euros pour s’offrir des renforts à l’instar de Pierre Aubameyang, Ilimane Ndiaye, Ismaila Sarr ou encore Geoffroy Kondogbia. Malgré ses arrivées, le club du vieux port n’a pas pu franchir le 3éme tour préliminaire de la Ligue des champions et ne disputera pas la phase de poule de cette prestigieuse compétition comme prévu par les dirigeants.

Alors que le club espérait percevoir une belle enveloppe en intégrant, la phase de poule de la C1, l’élimination prématurée dans les préliminaires qui lui a été infligée par Panathinaikos contraint les dirigeants à revoir leur plan. Désormais, la nécessité est de dégraisser pour équilibrer la balance financière. Ainsi il y a quelques jours, Ruslan Malinovskyi a été transféré vers Genoa.Marseille a perçu un montant de 10 millions d’euros dans cette opération de l’international ukrainien vers le Genoa. Le club italien tente désormais d’attirer un second marseillais sous son pavillon.

Pol Lirola vers Genoa

De retour en Série A cette saison, le Genoa souhaite renforcer son secteur défensif. Et pour réaliser cette opération, le club italien se penche sur Pol Lirola. A en croire, le journaliste de Sky Sport, Gianluca Di Marzio, le défenseur marseillais est convoité par la direction du club italien. Marseille espère donc percevoir au moins la moitié de la somme investit dans le transfert de l’espagnol en juin 2021, soit un montant de 13 millions d’euros.

Autre dossier dans lequel Marseille se frotte les mains, c’est bien évidemment celui de Matteo Guendouzi. L’international français a une bonne côte et pourrait rapporter 15 millions d’euros à Marseille. Il se rapproche de plus en plus de la Lazio Rome et les lignes devraient bouger dans les prochains jours.