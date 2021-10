Angleterre : Southgate fustige à son tour le Mondial tous les deux ans

Les plans de la FIFA d'organiser la Coupe du monde de football tous les deux ans est loin de faire l'unanimité parmi les acteurs du football.

Gareth Southgate estime que le projet d'organiser la Coupe du monde tous les deux ans "ne semble pas avoir de sens", alors que les spéculations sur l'avenir de l'organisation du tournoi se poursuivent.

La FIFA étudie actuellement la possibilité de faire passer la compétition phare de son cycle quadriennal actuel à un format biennal, une idée défendue notamment par Arsène Wenger.

Le patron de l'équipe d'Angleterre, Southgate, a précédemment admis qu'il était ouvert au concept, mais il est maintenant refroidi par l'idée, notamment pour des questions de calendrier.

"Je ne suis pas tout à fait sûr de savoir où en est la situation, a déclaré le sélectionneur des Three Lions avant le match de son équipe contre la Hongrie. J'ai vu quelques propositions initiales, elles semblent faire le tour, et je ne suis pas tout à fait sûr de ce qui est sur la table maintenant.

"Cela semble changer à chaque fois que je parle à Mark Bullingham et à la Fédération anglaise. Il y a eu une autre présentation et une autre série de propositions, c'est vraiment difficile à suivre.

"Tout ce que je dirais, c'est que tout le monde doit être là, dans la discussion, le football de club, le football international, je pense que j'ai déjà dit qu'il peut y avoir des ajustements au calendrier qui aideraient tout le monde.

"S'il y avait peut-être un peu moins de trêves mais que les joueurs étaient réunis pendant une plus longue période, cela pourrait aider les clubs et les équipes internationales. Mais s'il n'y en a qu'une par an, je ne comprends pas vraiment ce concept de la FIFA alors que le football international est une partie si importante de ce que vous faites.

"Comme je l'ai dit au début, si vous êtes un joueur et que vous manquez ce mois ou la durée de la pause, vous n'avez pas de carrière internationale cette année-là. Cela ne me semble pas avoir de sens."

Le tournoi de l'année prochaine au Qatar a déjà suscité la controverse depuis son annonce, mais l'idée d'augmenter la régularité de la Coupe du monde a attisé encore plus les flammes. La proposition a été officiellement présentée par la fédération saoudienne de football au début de l'année, ce qui a donné lieu à une étude de faisabilité.

Depuis lors, l'ancien entraîneur d'Arsenal, Arsène Wenger, en tant que responsable du développement du football mondial à la FIFA, a formulé un certain nombre de suggestions, qui ont toutes reçu un accueil mitigé de la part des joueurs et des entraîneurs.

Avant de mettre en place tout projet de restructuration de la Coupe du monde, l'Angleterre doit encore assurer sa place pour 2022. Avec quatre points d'avance en tête du Groupe I des qualifications de l'UEFA - et avec l'Albanie et la Pologne qui s'affronteront prochainement - l'Angleterre pourrait bien creuser l'écart au sommet.

En attendant, ils devront attendre leurs deux derniers matches en novembre pour être certains d'avoir leur place.