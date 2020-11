Angleterre - Jack Grealish parle de sa prise de conscience personnelle

En pleine progression, le joueur d'Aston Villa, devenu international anglais, s'est confié sur l'évolution significative de son hygiène de vie.

Plus les semaines passent, plus le talent de Jack Grealish le propulse au rang des meilleurs joueurs britanniques. Le milieu offensif d' a désormais consolidé sa place dans les plans de Gareth Southgate et s'affirme comme l'un des joueurs à suivre Outre-Manche, alors que l'Euro 2021 se profile cet été.

Mieux, les récentes prestations de Jack Grealish, lors des victoires contre l' et l' , ainsi que dans la défaite contre la , ont suggéré une maturité accrue dans le jeu du natif de Solihull. Des progrès qui s'expliquent par une prise de conscience personnelle, comme il l'a révélé face aux médias.

"J'ai l'impression de grandir au fil des années"

"C'était plus en dehors du terrain. Je pensais que j'étais Jack de Solihull qui pouvait sortir et faire ce qu'il voulait", a déclaré Grealish en conférence de presse d'après-match. "En vieillissant, vous apprenez que vous êtes un héros et un modèle pour les jeunes garçons. Vous devez regarder ce que vous faites. Cela ne veut pas dire que je ne ferai pas d'erreur, j'en ferai probablement encore. Mais j'ai l'impression de grandir au fil des années. J'espère que je pourrai continuer à faire ça. Je suis capitaine d'un club de et j'ai juste besoin de le prendre en compte. En ce moment, j'adore ma vie", a ensuite ajouté l'Anglais, dans de meilleures dispositions.





"C'est juste le monde dans lequel nous vivons et l'industrie dans laquelle je suis (...) Je dois juste garder la tête haute. Je sais que beaucoup de regards seront désormais tournés vers moi sur et en dehors du terrain. Je suis assez vieux pour me contrôler. La pression sur le terrain est ce que j'aime. Tous ces grands matchs, il y a certaines personnes que cela peut affecter, mais je m'épanouis simplement et j'aime la pression", prévient aussi le joueur d'Aston Villa, prêt à relever les défis qui l'attendent.

Enfin, il s'est exprimé sur les comparaisons avec l'ancienne star de , Paul Gascoigne. Un honneur pour lui. "J'adore Gazza. J'ai regardé son documentaire sur Netflix environ un million de fois. J'adore son personnage sur et en dehors du terrain. J'aime sa liberté (...) Quand les gens disent que c'est une joie de te regarder, alors c'est un compliment parce que c'est ce que je veux faire. Je veux divertir les gens. Je veux aussi être efficace sur le terrain, tout comme Gazza", assure-t-il.