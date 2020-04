Angers - Le manager général Olivier Pickeu licencié pour faute grave

Mis à pied le mois dernier et convoqué à un entretien le 20 mars, le manager général du club angevin a annoncé avoir reçu sa lettre de licenciement.

Après 14 ans en poste, Olivier Pickeu n'est plus le manager général du SCO d'Angers. Mis à pied le 10 mars dernier et convoqué à entretien préalable le 20, il a en effet été licencié par le club pour faute grave.

C'est lui-même qui l'a annoncé dans un communiqué publié ce vendredi : "J’ai pris acte ce jour, après avoir été reçu à un entretien le 10 mars dernier, de mon licenciement pour faute grave avec effet immédiat.

"À ce stade, je laisse au Président Said Chabane le soin de communiquer les motifs allégués pour tenter de justifier cette décision que je conteste avec la plus grande fermeté. Le moment venu j’entends faire valoir mes droits au regard du très grave préjudice personnel et professionnel que je subis du fait de cette brusque mise à l’écart et des motifs et des conditions dans lesquels elle est intervenue."

En février dernier, le président du club Saïd Chabane avait été placé en garde à vue, accusé d'agression sexuelle sur ses employées. Des accusations qu'il avait alors réfutées.

Côté terrain, les hommes de Stéphane Moulin occupaient la 10e place de la après un dernier succès contre (2-0) avant l'interruption du championnat en raison de la pandémie de coronavirus.