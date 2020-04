Angers - Moulin : "Indécent d'envisager la suite"

L'entraîneur angevin est revenu sur ses occupations pendant le confinement, ainsi que les suites pour son club, dont le mercato.

"Je lis pas mal, je regarde peu la télévision, quelques anciens matchs pour observer des joueurs qu'on a pu suivre. Mais pour être franc, je n'ai pas le coeur à me concentrer sur le foot", a confié le technicien au Courrier de l'Ouest.

Interrogé sur le prochain mercato angevin, il poursuit : "Au début du confinement, je me suis dit que j'allais mettre ce temps à profit pour avancer là-dessus. L'idée m'a effleuré, mais plus le temps passe, plus je trouve ça presque indécent d'envisager la suite, alors qu'un joueur qui nous intéresse vit peut-être mal la situation, ou se trouve même dans la peine.

"Et on parlerait de football dans ces circonstances ? Tout est faussé. En fait, ce n'est juste pas le moment."

Avant l'interruption du championnat, les Scoïstes étaient dixième de , à seulement deux point de Reims et de la 5e place. Et ce avec encore dix journées à disputer.