Ancien joueur de l’OM, Valère Germain tacle le public marseillais

Passé par l’Olympique de Marseille entre 2017 et 2021, Valère Germain a envoyé une petite pique au public phocéen.

Pour de nombreux observateurs de la Ligue 1, les responsables de la situation délicate de l’OM dans le championnat sont les attaquants. Pierre-Emérick Aubameyang, arrivé cet été et Vitinha, arrivé en janvier, sont notamment pointés du doigt par les fans pour leur manque de réussite devant les buts. Toutefois, ils ne seront pas les premiers à subir la fureur du public phocéen. Avant eux, Valère Germain avait connu le même sort durant son passage à l’OM.

Aubameyang et Vitinha vivent le même sort que Germain

L’Olympique de Marseille a galéré ces dernières saisons pour trouver son fameux ‘’Grantatakan’’. Après les échecs Mitroglou, Germain ou encore Luis Suarez, le club a enfin mis la main sur Alexis Sanchez. Le Chilien a porté l’attaque phocéenne la saison dernière avec 18 buts et 3 passes décisives, toutes compétitions confondues. Mais l’ancien joueur d’Arsenal et du Barça n’a pas été conservé en fin de saison. Pablo Longoria a alors fait venir Pierre-Emérick Aubameyang pour pallier le départ du Chilien. Cependant, le Gabonais (5 buts en 17 matchs dont 1 en Ligue 1) peine à remplacer valablement Sanchez. Son remplaçant, Vitinha (3 buts en 16 matchs dont 2 en Ligue 1), ne donne pas satisfaction non plus. Les deux joueurs sont alors devenus les bouc-émissaires des supporters, comme Valère Germain autrefois.

Valère Germain, le bouc émissaire parfait des fans de l’OM

Valère Germain est passé par diverses émotions au cours de son passage à l’OM. Moins clinique devant les buts (31 buts en 159 matchs), le Français était toujours pris à partie par les fans à chaque contre-performance du club olympien. Des critiques que l’ancien joueur de Monaco savait bien gérer. « J’essayais de ne pas faire attention à ce qu’il se disait. Bien sûr, de temps en temps, tu entends les critiques, mais une fois que je rentrais chez moi, j’oubliais tout. L’OM est un club très médiatisé, donc quand tu es sous les feux des projecteurs, c’est plus intense qu’ailleurs. Et puis c’est l’époque des réseaux : dès que quelque chose sort, cela prend des proportions incroyables », déclare Valère Germain dans un entretien accordé à SoFoot. Malgré toutes ces critiques, l’ex-attaquant de l’OGC Nice garde de bons souvenirs de son aventure phocéenne. « C’était peut-être une petite mode aussi de m’attaquer, une critique facile. Mais je ne me sens pas mal du tout en tout cas quand je repense à ça, c’est le foot d’aujourd’hui. Je suis content de ce que j’ai fait là-bas. J’aurais pu faire mieux, mais je n’ai pas du tout un souvenir catastrophique de Marseille », ajoute Valère Germain, loin d’être rancunier.