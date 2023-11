Eric Di Meco détruit l'OM

Eric Di Meco fracasse l’Olympique de Marseille après la défaite face à Lens.

L’OM s’est incliné en toute fin de rencontre contre Lens dimanche lors de la 12e journée de Ligue 1 (1-0). Le match a notamment été marqué par l’inefficacité de l’attaque marseillaise, impuissante face à une défense lensoise bien en place tout au long de la rencontre. Des faits de jeu qui n’ont pas du tout plus à Eric Di Meco, qui l’a fait savoir de manière forte.

Eric Di Meco furieux contre l’OM

Si la défense marseillaise n’a manqué de concentration qu’une seule fois (sur le but de Gradit, ndlr), l’attitude de l’attaque en revanche, énerve les fans marseillais. Champion d’Europe en 1993 avec l’Olympique de Marseille, Eric Di Meco détruit toute l’attaque de l’OM. « Ce qui m’inquiète c’est le niveau offensif de l’OM. Devant c’est le néant. Mais un néant ! C’est-à-dire que Sarr ne sait plus du tout dribbler un mec, je ne sais pas s’il a su, car c’était souvent sur la vitesse. Mais là, dès qu’il a le ballon dans les pieds et qu’il doit fixer, il s’embrouille. Ndiaye, il nous fait des contrôles orientés et puis derrière il n’y a plus rien. Vitinha, je n’en parle pas, mais il va peut-être falloir demander un jour où sont passés les 32 millions d’euros de Vitinha. Il faudra poser la question parce que ce n’est pas possible que ce garçon il coûte 32 millions », déclare Di Meco, très remonté contre les attaquants marseillais, sur les ondes de RMC.

Di Meco dégoûté par Lens – OM

Eric Di Meco a également donné son appréciation du match entre Lens et l’OM. L’ancien latéral gauche français affirme que les deux équipes n’ont rien proposé de plaisant. « Déjà il faut dire que le match de dimanche soir était catastrophique ! C’était irregardable ! J’ai regardé par conscience professionnelle, mais parfois je m’en veux d’être consciencieux. Franchement j’ai souffert et des deux côtés. Imaginez, le deuxième et le troisième de l’an dernier…l’un est en Ligue des champions et l’autre en Ligue Europa, et en plus ils se comportent plutôt pas mal dans les Coupes d’Europe, c’était irregardable ! », regrette-t-il.

L'article continue ci-dessous

« …il ne fallait pas qu’ils regardent »

Alors que Thierry Henry et Didier Deschamps ont défendu le niveau de la Ligue 1 plutôt dans la journée, Eric Di Meco a un avis bien différent du championnat français. Et le match entre Lens et l’OM y est pour beaucoup. « Vu le niveau technique du match de dimanche soir, j’espère que les mecs qui veulent acheter les droits de la Ligue 1 n’ont pas regardé. Celui-là il ne fallait pas qu’ils regardent », confie-t-il.