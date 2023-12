Ancelotti très dur avec le Barça

L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a déclaré que Gérone avait mérité sa victoire sur Barcelone ce week-end.

Le Barça a été largement battu à domicile par les leaders du championnat dimanche soir, encaissant quatre buts face à une équipe de Gérone déchaînée, ce qui le place à sept points de la tête de la Liga. L'entraîneur madrilène Ancelotti a donné son avis sur le match, après avoir vu son équipe glisser à la deuxième place après la victoire.

Lors d'une conférence de presse avant le match de Ligue des champions entre Madrid et l'Union Berlin, Ancelotti a fait l'éloge de Gérone pour sa performance : "Barca-Gérone a été un match très divertissant, les deux équipes ont joué au coude à coude, Gérone a été meilleur, a eu plus de réussite... Je ne peux pas critiquer ou faire des discours sur les autres équipes, en termes de tactique ou d'analyse. J'ai aimé le match, il était divertissant. La capacité de Gérone à être à ce niveau avec autant de personnalité et de caractère est surprenante.

Grâce à cette victoire, Gérone a pris deux points d'avance en tête du championnat, sur Madrid, la seule équipe à l'avoir battue cette saison. Les Blancos ont vu leur lutte pour le titre prendre un coup d'arrêt au début du week-end, lorsqu'ils ont dû se contenter d'un point frustrant contre le Real Betis.

Les Blancos affrontent l'Union en Ligue des champions mardi. Ils ont déjà remporté leur groupe et se sont qualifiés pour la phase à élimination directe. Il est probable qu'Ancelotti aligne une équipe jeune face à ce club en difficulté en Bundesliga.