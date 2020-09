Allemagne - Pour Kroos, Löw n’appellera plus Müller

L'attaquant du Bayern Munich n'a pas été appelé pour les deux premières journées de Ligue des nations, malgré sa très belle saison.

Selon son ancien coéquipier en sélection Toni Kroos, Thomas Müller n'entre désormais plus dans les plans de Joachim Löw, malgré son retour au premier plan depuis l'arrivée d'Hansi Flick sur le banc du .

Le joueur de 30 ans a passé une grande partie de la dernière décennie comme l'une des pierres angulaires de l'équipe nationale allemande, contribuant à la réussite de la 2014 au et aux parcours jusque dans le dernier carré lors de trois autres tournois majeurs.

Mais il n'a plus joué pour son pays depuis novembre 2018 dans la Ligue des Nations, Löw ayant signalé l'année dernière que Müller - ainsi que Jerome Boateng et Mats Hummels - étaient arrivés au terme de leur carrière internationale, en jurant de ne plus les sélectionner.

À la veille du choc de Ligue des Nations contre la , le joueur du Kroos a admis qu'il pensait que Müller ne convaincrait plus Löw de changer d'avis, affirmant que ce dernier restait déterminé à penser à l'avenir de la sélection nationale autant qu'au présent.

"Thomas a fait une très bonne saison, mais pour l'entraîneur national, il ne s'agit pas seulement de la forme actuelle, a déclaré le milieu de terrain à Bild. Il s'agit de la façon dont il façonne le projet pour les prochaines années.

"Il veut donner de l'espace à des joueurs comme Serge Gnabry, Leroy Sane et Kai Havertz. C'est pourquoi mes sentiments me disent qu'il ne regardera pas en arrière pour ses sélections."

Kroos a également pesé sur l'avenir de l'ancien joueur du , Havertz, qui a scellé l'un des plus grands mouvements de l'intersaison avec un transfert à Chelsea il y a quelques jours.

Le jeune homme de 21 ans est devenu le deuxième achat le plus cher des Blues à ce jour et semble prêt à jouer un rôle essentiel dans la quête de succès de Frank Lampard à Stamford Bridge. "Kai est un joueur de grande qualité, a ajouté Kroos. S'il continue comme ça, il sera difficile de l'arrêter en tant que joueur."