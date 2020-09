OFFICIEL – Chelsea officialise l’arrivée de Kai Havertz

Le club londonien poursuit mon Mercato de qualité avec l’arrivée de Kai Havertz. L’Allemand est la 6eme recrue des Blues.

"Kai est l’un des meilleurs joueurs de son âge dans le football mondial, donc nous sommes très heureux que son avenir se trouve à . Il a fait ses preuves dans l’une des meilleures ligues d’Europe, il joue pour l’équipe nationale allemande et il est un talent passionnant et dynamique."

Ce sont par ces mots que Marina Granovskaia a annoncé la signature de Kai Havertz à Chelsea, ce vendredi soir. La signature de l’international allemand était un secret de polichinelle puisque la question était de savoir quand le transfert serait officialisé.

Il est désormais lié pour les cinq prochaines années avec les Blues, qui ont déboursé 76 millions d’euros.

Après quatre ans à Leverkusen, le natif d’Aix-la-Chapelle (21 ans) fait donc le grand saut et rejoint une formation londonienne pleine d’ambition.

Avec l’Allemand, Frank Lampard continue son recrutement de jeunes pépites après Timo Werner et Hakim Ziyech, Ben Chilwell ou encore Malang Sarr et rend Chelsea encore plus attrayant qu’il ne l’était déjà.