Joachim Löw ferme la porte à un retour de Müller et Boateng en sélection

Malgré des prestations remarquées avec le Bayern Munich, Löw ne compte pas rappeler Thomas Müller et Jerome Boateng en sélection.

Malgré le triomphe en avec le , la porte de la sélection allemande reste fermée pour Thomas Müller et Jerome Boateng. Ayant fait le choix de ne pas convoquer les joueurs évoluant au Bayern Munich et au pour le prochain rassemblement, Löw a forcément été interrogé sur un possible retour des deux champions du monde 2014, mis au ban depuis le Mondial 2018.

Le sélectionneur allemand s'est montré clair concernant l'orientation prise par la Mannschaft depuis deux ans. Les prestations remarquées de Müller et Boateng en coupe d'Europe et durant la saison avec le Bayern n'y changeront rien pour l'instant.

"Les deux joueurs ont très bien joué durant ce Final 8. Et ils ont montré à quel point ils sont importants pour cette équipe, a déclaré Löw. Cependant, après la , nous avons décidé de prendre une nouveau virage avec d'autres joueurs. Nous voulons qu'ils aient du temps afin de se développer."

"Ces jeunes joueurs se sont très bien développés et nous avons géré le changement voulu très rapidement. Il n'y a donc aucune raison pour moi de changer quoi que ce soit dans ce sens", a déclaré Löw.

"Si la situation était différente, je serais la toute première personne à revenir sur ma décision. Actuellement, cependant, je ne vois aucune raison. Cette voie est la bonne."

Thomas Müller et Jerome Boateng devront donc continuer à gagner avec le Bayern Munich s'ils veulent continuer à remplir leur armoire à trophées. Car, avec la sélection, ça semble fortement compromis...