Allemagne - Balayé par l'Espagne, Joachim Löw déchante

D'ordinaire si solide et difficile à manœuvrer, l'Allemagne a été humiliée, mardi soir, contre l'Espagne (6-0). Une claque pour son sélectionneur.

D'ordinaire si solide et difficile à manœuvrer, l' a littéralement été humiliée, mardi soir, en Ligue des Nations. Largement défaits face à l'Espagne (6-0), les hommes de Joachim Löw ne se sont pas rassurés pour leur dernière rencontre officielle de l'année 2020. De quoi céder à l'inquiétude ? Après le match, le sélectionneur faisait grise mine...

"Ils étaient simplement plus rapides, plus forts collectivement"

"Rien n'a fonctionné : langage corporel, agressivité, engagement dans les duels, on n'a rien vu de tout ça sur le terrain. À 1-0, nous avons abandonné notre plan de jeu. Nous sommes brutalement sortis du match, nous avons ouvert des espaces [...] il n'y avait ni organisation, ni communication entre joueurs, et ce soir, ça a été mortel", a ainsi analysé Joachim Löw sur la chaîne allemande ARD, avant d'admettre la supériorité des Espagnols, qualifiés suite à leur première place de groupe. Tout simplement trop forts.

"Après la pause, nous avons essayé de les presser, pour essayer de marquer et de revenir dans la partie, mais ils étaient simplement plus rapides, plus forts collectivement, plus dynamiques, nous n'avons eu aucun contrôle, gagné aucun duel", a ensuite concédé le sélectionneur, qui n'échappe pas aux critiques ces derniers mois.