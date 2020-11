Deschamps, Giroud… Les réactions après France - Suède (4-2)

L’équipe de France a pris le dessus sur la Suède (4-2), ce mardi à domicile. Après le match, les joueurs et leur coach ont exprimé leur satisfaction.

La a bien bouclé l’année 2020, en signant un succès séduisant contre la (4-2). Malgré les deux buts encaissés, les Tricolores ont fait bonne figure, tant au niveau du jeu que de l’état d’esprit. Après la partie, ils ne pouvaient qu’être contents. Les joueurs et leur coach ont tous apprécié cette belle sortie.

Olivier Giroud (attaquant de l’Equipe de France sur M6) : « On a eu beaucoup de regrets et de frustration contre la Finlande. Sur le plan personnel, aussi. On avait de bonnes intentions il y a une semaine. Les 25 premières minutes étaient plutôt bonnes et on a pris ces deux buts en l’espace de quelques minutes qui nous ont clairement sommés. On s’en est voulu et on a voulu apprendre de ce match. On a su réagir contre le , avec une victoire méritée. Et ce rassemblement est positif, avec le succès de ce soir. Tout n’est pas parfait, mais il y a quand même beaucoup de satisfaction (…) Un sentiment de revanche ? Non, jamais. Pas du tout. Je suis habitué à être chahuté, ça fait partie de mon expérience et ma carrière et ça me donne encore plus de forces. »

Didier Deschamps (sélectionneur de l’Equipe de France sur M6) : « Avec le staff, on a eu encore un peu plus de réponses. La situation de mars ne sera peut-être pas la même qu’aujourd’hui. Mais, entre des jeunes qui sont venus et qu’on a pu voir –et c’est important qu’ils aient du temps de jeu- et les cadres qui sont toujours là…Bien que certains peuvent être en difficulté comme Olivier Giroud. Certes, il faut qu’il évacue sa situation, psychologiquement et physiquement, mais aujourd’hui il est encore là et il en a mis deux de plus. Vous allez me dire qu’il a gagné des points et Martial en a perdu, non c’est l’équipe de France qui les gagne. Y en a qui commencent, et d’autres qui rentrent. J’ai des options différentes. J’ai des joueurs de top niveau et par rapport à l’état d’esprit c’est parfait ».

Plus d'équipes

Benjamin Pavard (défenseur de l’Equipe de France sur M6) : « Oui, c’est vrai qu’on joue un peu mieux au football. On essaye de repartir de derrière dès que c’est possible. On avait deux gros matches, et on a deux bonnes rencontres collectivement, aussi bien défensivement qu’offensivement. On est très contents, car c’étaient des adversaires coriaces. Contre la Suède, ce n’était pas gagné d’avance mais on a bien joué. Il y a des points négatifs, car on en a encaissé deux. On peut toujours faire mieux. Mais collectivement on a fait vraiment des progrès. On apprend un peu plus à se connaitre avec l’enchainement des matches. Et il y a une très bonne atmosphère dans l’équipe. Ça joue beaucoup. Mon but ? Je la prends bien. J’attendais depuis un moment pour en remettre un avec la sélection. C’est tombé ce soir et je suis très content d’avoir marqué. Mais le plus important c’est la victoire. Si c’est un geste que je travaille ? Non, ce sont mes capacités. Depuis tout petit, j’adore faire des reprises de volée et des retournés. Souvent, je la prends bien. J’espère qu’il y en aura d’autres à l’avenir. »