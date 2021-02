Alerte rouge pour Benzema au Real Madrid

Karim Benzema ne s'est pas entraîné et c'est tout le Real Madrid qui est en alerte rouge.

Vendredi matin, il y a eu une grande frayeur au Real Madrid alors que l'attaquant vedette Karim Benzema s'est blessé à l'entraînement.

Le coup a été dur pour le staff merengue juste un jour avant l'affrontement du club en Liga contre le Real Valladolid et, plus inquiétant encore, avant le match aller des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions mercredi contre l'Atalanta Bergame.

Il est rapporté que l'attaquant français est presque certainement out pour le match du week-end et constitue désormais un doute majeur pour le choc européen contre l'équipe italienne, qui domine l'actualité du Real Madrid.

Le joueur de 33 ans a déjà marqué 17 fois cette saison alors qu'au cours de ses deux dernières saisons complètes, il a marqué 57 buts et est l'un des attaquants d'élite les plus réguliers du football.

Benzema a rejoint Los Blancos à l'été 2009 en provenance du club français de Lyon et il a été l'un des membres éminents de l'équipe A au fil des ans et il a évité les blessures au cours de cette période - jouant plus de 30 matches au cours de ses 11 saisons complètes à ce jour.

L'article continue ci-dessous

Cependant, il est maintenant la dernière victime d'une hécatombe e blessures à Madrid et celle-ci sera plus importante que toute autre.

Déjà privés d'Eden Hazard, Rodrygo, Sergio Ramos, Eder Militao, Federico Valverde, Marcelo et Alvaro Odriozola pour ce match, le Real et Zidane ont de quoi être préoccupés.

Auteur de 4 buts en 5 matchs de Ligue des champions cette saison, Benzema est la menace offensive numéro 1 du Real. Karim Benzema est impliqué dans 42% des buts du Real cette saison.