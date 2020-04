Mercato - Onana affirme vouloir quitter l'Ajax

Le gardien de but camerounais se dit prêt à quitter l'Eredivisie pour relever un nouveau défi dans un plus grand club européen.

André Onana a confirmé qu'il voulait quitter l' , se disant prêt à "faire un pas", alors qu'un départ vers un plus grand clun européen est évoqué depuis plusieurs semaines. Onana, 24 ans, a joué au cours des quatre dernières saisons avec le géant d' , où il est arrivé du Barça en 2015.

Le gardien de but camerounais a suscité l'intérêt de toute l'Europe, avec Barcelone, et parmi les clubs intéressés par le gardien de but. Onana, qui est sous contrat à l'Ajax jusqu'en 2022, a déclaré qu'il était prêt à faire un geste.

"Ne vous méprenez pas, je suis très heureux avec l'Ajax et je suis très reconnaissant envers le club, a-t-il déclaré à AD ce mardi. C'étaient cinq grandes années ici, mais maintenant mon temps est venu de faire un pas. Nous avons pris ce rendez-vous l'année dernière. Je ne sais pas encore ce qui va se passer, mais mes ambitions et mes accords sont clairs."

Plus d'équipes

Au début du mois, Onana a révélé qu'il se sentait comme chez lui au Barça et qu'il serait ouvert à un retour au Camp Nou. "C'est difficile à dire car avec le , je suis toujours en très bonnes relations avec le président, les entraîneurs", avait-il déclaré à Canal+ Afrique.

L'article continue ci-dessous

"Comme je l'ai dit plus tôt, le Barça est ma maison. Si je dois y retourner, j'y retournerai. Mais aujourd'hui, nous en sommes encore loin. Je suis le gardien de but de l'Ajax et nous verrons ce qui se passera à la fin de la saison. Je ne m'occupe que du jeu, de ce qui se passe au stade. Le reste, ce sont mes agents qui le gèrent."

Onana a débuté sa carrière chez les jeunes du FC Barcelone en 2010 avant de rejoindre l'Ajax en 2014. Il est le portier de l'équipe depuis la saison 2016-17, jouant 178 fois toutes compétitions confondues pour 74 clean sheet.

Un éventuel transfert à Chelsea verrait Onana rejoindre son coéquipier de l'Ajax Hakim Ziyech à Stamford Bridge, une arrivée qui plairait beaucoup à l'international marocain.