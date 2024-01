Affaire Regragui : Chancel Mbemba enterre la hache de guerre

Chancel Mbemba fait son mea culpa après la rude altercation avec Walid Regragui après le match Maroc – RD Congo (1-1).

Une semaine après son altercation avec le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, le capitaine de la République Démocratique du Congo, Chancel Mbemba, vient de calmer le jeu en enterrant la hache de guerre avec le Maroc. Ceci après la qualification de la RDC en quarts de finale, dimanche soir, aux dépens de l’Egypte.

Regragui et Mbemba, la bagarre !

Le Maroc et la République Démocratique du Congo étaient aux prises dimanche après-midi pour le compte de la deuxième journée de la CAN 2023. Au terme de cette rencontre du groupe F qui s’est soldée par un nul (1-1), une bagarre générale avait éclaté entre les deux nations.

En effet, après le coup de sifflet final, le sélectionneur marocain, Walid Regragui, s’était approché du défenseur congolais de l’Olympique de Marseille, Chancel Mbemba, au moment où ce dernier faisait sa prière d’après-match. Si l’on s’attendait à une poignée de mains simple, c’était totalement le contraire qui avait été vu. Les deux hommes avaient commencé à échanger de manière agressive. Ce qui a déclenché une bagarre entre les deux équipes.

Getty

Accusé de propos racistes à l’endroit de Mbemba, le sélectionneur des Lions de l’Atlas s’est défendu. Walid Regragui a évoqué une interprétation biaisée de la scène et révèle même avoir reçu des menaces.

« Dire que j’ai eu des propos racistes c’est honteux. Je défendrai mon image jusqu’au bout, je ne peux pas laisser passer ça. J’ai reçu des messages racistes et de mort. Ça illustre tout ce qui passe dans le monde. Mbemba en a eu aussi. Ce n’est pas possible. Au Mondial, on était tous ensemble, et à la CAN maintenant que ça a commencé, on ramène à la couleur de peau, à la religion ou l’origine. Mais vous ne me ferez jamais tomber sur ça. J’ai demandé à être entendu par la CAF pour m’expliquer pleinement. Je n’ai jamais insulté le joueur ça n’a jamais été dans mon éducation », avait-il déclaré avant le match de la 3e journée contre la Zambie (victoire 0-1 des Lions de l’Atlas).

GOAL AR / Getty

Mbemba enterre la hache de guerre

Dimanche soir, la RD Congo a validé son billet pour les quarts de finale de la CAN 2023 en disposant de l’Egypte à la séance fatidique des tirs au but (1-1, t.a.b 7-8). Interrogé, dimanche soir, sur son embrouille avec Walid Regragui, le défenseur de l'OM a indiqué qu'il ne souhaitait pas s'exprimer en passant le doigt devant sa bouche. Relancé, le Congolais a ensuite tenu à enterrer la hache de guerre avec le Maroc. « Je passe mes étés à Marrakech avec ma femme et mes enfants », avait-il souligné.

A la question de savoir si Mbemba aime les Marocains et le Maroc, le Phocéen a répondu : « Tout le monde. Si, je pars en vacances au Maroc avec mes enfants ». Alors que son interlocuteur voulait savoir s’il a un amour pour le pays des Lions de l’Atlas, Mbemba lui a répondu : « Bien sûr ».