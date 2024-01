Que s'est-il passé après le match Maroc - RD Congo ?

Une bagarre générale a éclaté au terme de la rencontre entre le Maroc et la RD Congo à la CAN.

Le Maroc et la République Démocratique du Congo étaient aux prises dimanche après-midi pour le compte de la deuxième journée de la CAN 2023. Au terme de cette rencontre du groupe F qui s’est soldée par un nul (1-1), une bagarre générale a éclaté entre les deux nations.

Le ton monte entre Regragui et Mbemba

Le public avait eu droit à un beau spectacle au cours du match. Mais un incident est venu gâcher la fête juste après le coup de sifflet final. En effet, à la fin de la rencontre, le sélectionneur marocain, Walid Regragui, s’est approché du défenseur congolais, Chancel Mbemba, au moment où ce dernier faisait sa prière d’après-match. Alors qu’on s’attendait à une poignée de mains simple, les deux hommes ont commencé à échanger de manière agressive. Ce qui a déclenché une bagarre entre les deux équipes après les joueurs des deux équipes se sont approchés.

Walid Regragui se défend

Selon les informations, l’échange entre Regragui et Mbemba a tourné mal parce que le sélectionneur du Maroc aurait lancé des insultes à l’encontre du défenseur de l’OM. Interrogé au sujet de l’incident en conférence de presse, Walid Regragui a botté en touche. « Je n’ai rien à dire sur ça. J’ai beaucoup de respect pour Mbemba. Peut-être que c’est l’adrénaline qui l’a fait répondre comme ça. Il n’y a pas de soucis. Je regrette car on n’a pas donné une belle image ni nous, ni la RDC », a déclaré le Marocain. Des propos qui laissent entendre que c’est Chancel Mbemba qui aurait provoqué la bagarre avec sa réponse. Par ailleurs, l’on annonce que les analystes de lecture sur les lèvres de la CAF seraient en train d’identifier une éventuelle insulte raciste lors de l’échange entre Walid Regragui et Chancel Mbemba.