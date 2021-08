Affaire Ilaix Moriba, Ronald Koeman se positionne

Incapable de trouver un accord avec le Barça, Ilaix Moriba se dirige vers la sortie, au grand désespoir de Koeman.

Il y a eu le dossier Lionel Messi qui s’est fini en eau de boudin. Il y a cette fameuse liste de joueurs indésirables qui n’arrive pas à se réduire. Et il y a depuis quelques semaines la fameuse prolongation d’Ilaix Moriba qui n’arrive pas à Barcelone. Et, à en croire les derniers échos, les discussions ne sont pas prêtes d’aboutir, un départ vers le RB Leipzig étant de plus en plus dans les cordes.

A 18 ans, le milieu de terrain du Barça est censé représenter l’avenir du club catalan et a goûté à ses premiers pas en Liga, la saison dernière, sous les ordres de Ronald Koeman. Des prestations encourageantes lors de la deuxième partie de saison (1 but et deux passes en 14 matches) qui ont poussé les dirigeants barcelonais a rapidement entamé des discussions pour prolonger un jeune de la Masia déjà sous contrat professionnel depuis 2020 et ce jusqu’en juin 2022.

A seulement 18 ans, le Barça pensait qu’il ne serait pas compliqué de convaincre Ilaix Moriba de prolonger l’aventure dans son club formateur mais les Blaugrana n’ont pas été reçu de la manière espérée. Les négociations trainent en longueur et plus les semaines passent, plus le natif de Conakry (Guinée) s’éloigne de la Catalogne.

Mis à l’écart du groupe professionnel tant que sa situation n’était pas réglée ou que son entourage ne fait pas un pas en direction du club, Moriba prend son mal en patience.

Au grand désespoir de Koeman qui souhaitait lui offrir encore un peu plus de temps de jeu cette saison, aux côtés de Pedri. L’entraîneur néerlandais regrette que la décision du clan du milieu de terrain soit avant tout baser sur l’aspect financier.

"J'ai parlé avec lui il y a deux ou trois semaines, plus en tant que personne qu'en tant qu'entraîneur du Barça. Sa situation est horrible, a déclaré Koeman en conférence de presse. Il est l'avenir du club mais il ne joue pas et n'est pas avec nous. Je sais, par le club, ce que le Barça veut offrir au joueur. Mon conseil est que l'argent n'est pas la chose la plus importante mais c'est de jouer des matches. Mais le joueur et son entourage décident différemment. Je suis déçu de cela. Je crois plus aux choses liées au football qu'aux contrats. A 18 ans, l'argent ne peut pas être si important."