AC Milan, Ibrahimovic : "Je suis de retour à la maison"

De retour en Italie pour officialiser son retour chez les Rossoneri, le Suédois dit vouloir faire "sauter de joie" San Siro de nouveau.

Zlatan Ibrahimovic est ravi d'être "chez lui" après son arrivée à Milan pour subir un examen médical et officialiser son retour à l' . Le Suédois va signer un contrat de six mois, avec une option pour une autre année, avec les Rossoneri après avoir atterri jeudi à l'aéroport de Linate à Milan. L'attaquant de 38 ans était libre de tout contrat après avoir décidé de mettre fin à un séjour de deux ans avec les LA Galaxy, le club de .

Lors de son atterrissage à Milan, Zlatan Ibrahimovic a manifesté sa joie d'être de retour dans la capitale de la mode, au micro de Milan TV : "Je me souviens être arrivé au même endroit il y a de nombreuses années. Ce qui compte maintenant, c'est que je suis de retour et que je suis heureux. J'ai toujours dit que c'était ma maison et je suis enfin de retour. J'ai joué pour d'autres équipes au cours de mes années, mais finalement je suis de retour et c'est tout ce qui compte".

Capello et Pioli aux anges

L'attaquant suédois a également eu un mot pour ses nouveaux supporters. L'ancien avant-centre du et des a promis de procurer du plaisir aux supporters de l'AC Milan, comme ce fut le cas lors de son premier passage chez les Rossoneri entre 2010 et 2012 : "Je suis enfin de retour. J'ai hâte de voir les fans à San Siro, et les faire à nouveau sauter de joie dans le stade". Zlatan Ibrahimovic n'est pas le seul à être heureux de son retour à l'AC Milan.

Dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, Fabio Capello, ancien entraîneur du club, n'a pas caché sa joie concernant la signature du géant suédois désormais âgé de 38 ans : "Le retour de Zlatan à Milan est positif à deux égards: pour ce qu'il peut encore offrir en tant que joueur et pour l'apport de personnalité. Les histoires du pauvre championnat américain sont sombres. Ce n'est pas au niveau des meilleures ligues européennes. Ibrahimovic aura besoin de quelques matchs pour s'installer, mais il deviendra décisif. Milan a peu de personnalité. Zlatan va secouer l'équipe. Cependant, le mercato ne peut pas s'arrêter là. Nous avons besoin d'un renforcement en défense".

L'entraîneur de l'AC Milan a aussi manifesté sa satisfaction. Pioli a décrit Ibrahimovic comme un "guerrier" au Corriere della Sera il y a quelques jours : "Ibra est un guerrier, un leader, un joueur charismatique qui a un grand sens des responsabilités et un grand désir de gagner. Il stimulera toute l'équipe, sa contribution sera cruciale. Étant la plus jeune équipe du championnat, nous avons rencontré quelques limites en termes de compétitvité. Ibra est le genre de joueur, de personne et de leader qui peut nous aider à combler ce vide (...) Je lui ai parlé au téléphone, il est très excité et il a hâte de s'entraîner avec nous, tout comme j'ai hâte de le coacher".