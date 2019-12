Pioli : "Zlatan est un guerrier et il stimulera toute l'équipe"

L'entraineur de l'AC Milan est convaincu que Zlatan Ibrahimovic sera d'un très grand apport à sa formation en dépit de son âge avancé.

Zlatan Ibrahimovic est un "leader" avec un "grand désir de gagner", selon le coach de l'équipe, Stefano Pioli, qui est convaincu que l'attaquant suédois "stimulera toute l'équipe".

Ibrahimovic est retourné officiellement à San Siro le 27 décembre, après des semaines de spéculations à la suite de sa décision de quitter le LA Galaxy. Le joueur de 38 ans a paraphé son contrat de courte durée qui durerait jusqu'à la fin de la saison, rejoignant le club qu'il a aidé à remporter le Scudetto 2011. L'avant-centre suédois sera présenté en tant que joueur de Milan le 3 janvier, trois jours avant un affrontement en contre la .

La campagne 2019-2020 des Rossoneri a été très décevante jusqu'à présent, avec seulement 21 points enregistrés lors de leurs 17 premiers matches. Marco Giampaolo a perdu sa place comme entraineur après seulement trois mois et demi à la barre en octobre. Pioli l'a remplacé, mais il n'a jusqu'ici pas réussi à remettre les Rossonerri sur les bons rails.

Pioli a décrit Ibrahimovic comme un "guerrier" qui sait être le "point de référence" dès le départ, tout en exprimant sa conviction sur le fait que le buteur chevronné va aider Milan à renouer avec les résultats positifs. "Ibra est un guerrier, un leader, un joueur charismatique qui a un grand sens des responsabilités et un grand désir de gagner", a déclaré Pioli à Corriere Della Sera. "Il stimulera toute l'équipe, sa contribution sera cruciale. Étant la plus jeune équipe du championnat, nous avons rencontré quelques limites en termes de compétitvité. Ibra est le genre de joueur, de personne et de leader qui peut nous aider à combler ce vide. Je remercie le club. Gazidis, Maldini, Boban et Massara ont beaucoup travaillé pendant les vacances. Il peut tout faire, il sait comment mettre en place ses coéquipiers, il sait bien occuper les espaces et il saura être le point de référence de notre attaque. Je lui ai parlé au téléphone, il est très excité et il a hâte de s'entraîner avec nous, tout comme j'ai hâte de le coacher."