À quand remonte le dernier succès de l'OM face au PSG en Coupe de France?

Mercredi, l'OM tentera de mettre fin à une longue série d'éliminations face au Paris Saint-Germain en Coupe de France.

Ce mercredi, l'Olympique de Marseille reçoit le Paris Saint-Germain en huitième de finale de la Coupe de France. L'occasion pour les joueurs et supporters olympiens de rêver d'un beau parcours et peut-être même d'un premier trophée depuis la Coupe de la Ligue remportée en 2012. Cet affrontement permettra peut-être également à l'OM de mettre fin à une bien triste série dans la compétition, qu'ils n'ont plus remportée depuis 1989.

Aucune victoire de l'OM depuis près de 32 ans

Les Classiques OM-PSG ou PSG-OM sont assez courants en Coupe de France puisqu'il s'agira du 14è dans l'histoire de la compétition, et bien souvent, ces derniers ont tourné à l'avantage du club de la capitale. En effet, Marseille n'a battu qu'une seule fois son rival en Coupe de France. Il faut donc remonter au moins d'avril 1991, soit à près de 32 ans, pour trouver trace d'une victoire olympienne face à son rival dans la compétition.

Huit éliminations de rang

Depuis 1991, les Phocéens ont été éliminés à huit reprises par leur grand rival, avec notamment deux victoires parisiennes en finale (2-1 en 2006 et 4-2 en 2016). Les hommes d'Igor Tudor, battus de peu au match aller en championnat (0-1), auront à coeur d'inverser la tendance et d'offrir à leurs supporters une soirée mémorable qui les rapprocheraient du Stade de France en cas de victoire. Pour cela, le technicien croate devra composer sans Nuno Tavares ni Éric Bailly et Leonardo Balerdi en défense. Côté parisien, Kylian Mbappé sera le grand absent de la rencontre, Renato Sanches, Nordi Mukiele et Presnel Kimpembe manqueront également ce Classique.