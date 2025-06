Une pépite de 17 ans écrase tout, les stars confirmées reléguées. Le classement du CIES surprend, bouleverse… et donne à réfléchir.

C’est devenu un rituel pour les amateurs du football business : le Centre International d’Étude du Sport (CIES) vient une nouvelle fois de publier son Top 100 des joueurs possédant les valeurs marchandes les plus élevées du moment. Un classement toujours très attendu, car il reflète les tendances actuelles du marché, les éclosions soudaines comme les déclins progressifs. Et cette édition, parue mercredi, réserve plus d’une surprise.