Une r√©union explosive sur les droits TV a r√©v√©l√© des tensions entre Al-Khela√Įfi, Textor et Oughourlian. D√©couvrez les √©changes houleux !

L‚Äôattribution des droits TV de la Ligue 1 pour la p√©riode 2024-2029 a donn√© lieu √† une r√©union particuli√®rement tendue. Gr√Ęce √† une vid√©o plus longue diffus√©e par ¬ę¬†Compl√©ment d‚ÄôEnqu√™te¬†¬Ľ, de nouveaux d√©tails √©mergent sur les altercations entre Nasser Al-Khela√Įfi, John Textor et Joseph Oughourlian. Accusations d‚Äôincomp√©tence, conflits d‚Äôint√©r√™ts et tensions palpables‚Ķ Retour sur cet √©change explosif.