Droits TV : John Textor règle son compte avec la LFP, beIN et DAZN

Président de l’Olympique Lyonnais, John Textor sort de son mutisme à propos des questions liées au rachat des Droits TV de la Ligue 1.

A un mois du démarrage de la nouvelle saison (2024-2025), nul ne sait jusque-là, qui sera le prochain diffuseur de la Ligue 1 française. S’il est resté silencieux sur le sujet qui défraie la chronique depuis, le président de l’Olympique Lyonnais, John Textor, prend la parole et affiche sa position.

Textor regrette que l’OL soit ignoré dans le processus

Le feuilleton des Droits TV devrait connaître son épilogue ce dimanche 14 juillet 2024. Après plusieurs jours de reports, la Ligue de football professionnel (LFP) devrait trancher ce dimanche. Mais avant ce verdict, John Textor, président de l’OL, à travers un communiqué, fait part de son mécontentement. Si les clubs se seraient mis d’accord pour un contrat limité de deux ans, selon L’Equipe, l’homme d’affaires américain estime que son club n’est pas aussi considéré que les autres de l’élite dans le processus.

« En tant que nouveau venu en France, j'ai observé de loin l'évolution des discussions concernant la vente de nos droits TV collectifs, faisant entièrement confiance à la direction de la LFP. J'ai longtemps été préoccupé par les conflits d'intérêts évidents en France, les relations entre les clubs, la ligue, les diffuseurs de télévision et la représentation des instances dirigeantes européennes, trop influencées par un petit groupe de personnes. Pourtant, je suis resté silencieux, me concentrant sur nos propres défis à l'Olympique Lyonnais, étant personnellement nouveau dans le football français et veillant à respecter les dirigeants en place », a commencé Textor dans la note officielle.

« Je regrette maintenant d'avoir permis que l'OL soit relégué au second plan dans ce processus et que moi-même (et mon Directeur général Laurent Prud’homme, très capable et averti en matière de médias), nous ayons été presque complètement exclus du processus, jusqu'à présent. Laurent est très connu pour son leadership dans les médias, et pour ma part, mon expérience dans les médias est largement inconnue de la plupart des Français. Pourtant, étant l'un des rares, sinon le seul, propriétaire de club à avoir construit sa richesse sur des technologies liées au divertissement, la distribution de contenu numérique, le streaming OTT, la réalité virtuelle, les médias de jeux vidéo et les plateformes de télévision/multi-diffusion, je trouve étrange que mes propositions précédentes pour aider la LFP (exprimées par l'intermédiaire de Laurent) aient été largement ignorées », a ajouté le dirigeant olympien.

"Je soutiens une plateforme de ligue exclusive, mais…"

Par ailleurs, pour le président du club de la Cité de Gaules, « signer un contrat à long terme avec des modèles de distribution traditionnels, c'est regarder vers le passé, alors que nous devrions regarder vers l'avenir ».

« Nos fans, en particulier la jeune génération, consomment les contenus de manière très différente aujourd'hui et dans un avenir proche, tandis que DAZN et BEIN ont construit des modèles commerciaux traditionnels qui seront obsolètes au moment où leurs contrats proposés expireront », a ajouté Textor, qui dit soutenir « une plateforme de ligue exclusive ». Toutefois, l’Américain estime que « la nouvelle plateforme de la LFP, telle que proposée, ne répond pas à ces critères ».