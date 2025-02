La fracture au sein des dirigeants de Ligue 1 atteint un point critique. Les échanges récents révèlent un climat explosif. Explications.

Depuis plusieurs mois, les tensions entre les présidents de Ligue 1 et la Ligue de football professionnel (LFP) ne cessent de croître. Le conflit entre DAZN et la LFP n’a fait qu’amplifier les divisions existantes, et la dernière réunion du collège des présidents, tenue le 14 février, en a été la parfaite illustration. Les désaccords sont profonds, et certains dirigeants n’hésitent plus à hausser le ton.