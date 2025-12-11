Urgence au PSG : après le nul à Bilbao, Luis Enrique réclame des renforts pour l’hiver

La soirée basque a mis en évidence un problème que le staff parisien n’avait pas anticipé à ce point-là. Paris a souvent bousculé Bilbao, a attaqué à répétition, a tiré, encore et encore, sans jamais trouver la faille. Bradley Barcola a tenté. Senny Mayulu aussi. Khvicha Kvaratskhelia a secoué son couloir. Rien n’a trompé Unai Simón, qui a éteint chaque tentative comme si le ballon lui appartenait (0-0).

Cette accumulation d’occasions non converties a logiquement relancé les questions autour du secteur offensif parisien. Pourtant, Luis Enrique a refusé de tomber dans le piège d’un discours accusateur. Il a défendu ses joueurs, sans détour, tout en reconnaissant un besoin : renforcer l’équipe dès que la fenêtre hivernale s’ouvrira.

« Bien sûr, nous sommes ouverts à tout. Nous sommes ouverts à recruter ou à quelques possibilités. Mais manquer d'efficacité? Non. Cela s'est passé comme ça parce que le gardien Unai Simon a été incroyable, il a été désigné meilleur joueur du match et ça signifie qu'on méritait la victoire, je pense. Sans aucun doute, le match de l'Athletic a été de très haut niveau. Ils auraient pu gagner parce qu'ils ont eu quelques occasions aussi. Mais sur la balance, on aurait mérité de le gagner », a expliqué le coach.