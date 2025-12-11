Le déplacement à San Mamés a rappelé une vérité que Paris croyait avoir laissée derrière lui. Malgré une domination presque constante, les Parisiens ont buté sur un immense Unai Simón, laissant filer deux points qui auraient pu peser lourd. Luis Enrique, attaché depuis son arrivée à une logique de continuité, semble désormais prêt à ouvrir la porte à des renforts pour corriger ce qu’il voit comme un déséquilibre ponctuel mais réel. Et son discours après ce match nul au goût amer a résonné comme un tournant.
Urgence au PSG : après le nul à Bilbao, Luis Enrique réclame des renforts pour l’hiver
- AFP
Un match frustrant qui relance le débat sur l’efficacité offensive
La soirée basque a mis en évidence un problème que le staff parisien n’avait pas anticipé à ce point-là. Paris a souvent bousculé Bilbao, a attaqué à répétition, a tiré, encore et encore, sans jamais trouver la faille. Bradley Barcola a tenté. Senny Mayulu aussi. Khvicha Kvaratskhelia a secoué son couloir. Rien n’a trompé Unai Simón, qui a éteint chaque tentative comme si le ballon lui appartenait (0-0).
Cette accumulation d’occasions non converties a logiquement relancé les questions autour du secteur offensif parisien. Pourtant, Luis Enrique a refusé de tomber dans le piège d’un discours accusateur. Il a défendu ses joueurs, sans détour, tout en reconnaissant un besoin : renforcer l’équipe dès que la fenêtre hivernale s’ouvrira.
« Bien sûr, nous sommes ouverts à tout. Nous sommes ouverts à recruter ou à quelques possibilités. Mais manquer d'efficacité? Non. Cela s'est passé comme ça parce que le gardien Unai Simon a été incroyable, il a été désigné meilleur joueur du match et ça signifie qu'on méritait la victoire, je pense. Sans aucun doute, le match de l'Athletic a été de très haut niveau. Ils auraient pu gagner parce qu'ils ont eu quelques occasions aussi. Mais sur la balance, on aurait mérité de le gagner », a expliqué le coach.
- AFP
Un groupe affaibli par les pépins physiques
Le PSG vit une saison où les soucis médicaux s’enchaînent. Désiré Doué revient juste après plusieurs semaines de blessure. Achraf Hakimi suit un programme de rééducation au Maroc. Ousmane Dembélé, lui, n’a pas voyagé à cause d’un virus. Ces absences ont forcé Luis Enrique à recomposer constamment son attaque, parfois en alignant trois joueurs qui n’avaient jamais évolué ensemble dans ce schéma.
Malgré ce contexte compliqué, l’entraîneur espagnol est resté fidèle à sa ligne : défendre ses hommes.
« Pas de frustration, je pense que cela été un match très intense, on a fait le boulot, ils ont beaucoup pressé. On a créé beaucoup d'occasions mais Unai Simon (le gardien) était sur le terrain et l'ambiance était incroyable. Tous les attaquants ont montré un bon niveau, ils ont créé beaucoup d'occasions pour marquer un but », a-t-il insisté.
- AFP
Luis Enrique change de posture pour le mercato
Le ton de Luis Enrique tranche avec celui de l’été dernier. À l’époque, il avait assumé l’idée d’un mercato réduit, misant sur le groupe sacré champion d’Europe en mai. Les arrivées d’Ilya Zabarnyi, Lucas Chevalier ou Renato Marin répondaient à une logique de continuité.
Cette fois, son discours suggère un virage. Il veut du sang neuf, peut-être un élément capable de faire basculer les matchs où l’adversaire ferme toutes les issues. Le PSG a des ambitions XXL, et l'entraîneur espagnol comprend qu’il ne peut pas laisser la moindre faille s’installer.