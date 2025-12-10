Alors que Mohamed Salah fait parler de lui pour ses déclarations publiques sur sa situation à Liverpool, Thierry Henry, légende vivante du football, prend la parole. L’ancien attaquant d’Arsenal, de Barcelone et de l’équipe de France revient sur ses propres expériences et critique ouvertement le choix de l’Égyptien de rendre ses frustrations publiques. Entre conseils de vestiaire et anecdotes de carrière, Henry livre un point de vue sans détour sur ce qu’il considère comme une erreur stratégique.
Thierry Henry règle ses comptes avec Mohamed Salah : "Ce n'est pas la…"
- Getty Images Sport
La sortie publique qui enflamme l’Angleterre
Samedi dernier, Mohamed Salah a créé l’agitation dans le football anglais. L’attaquant égyptien n’a pas caché sa frustration après avoir été laissé sur le banc face à Leeds en Premier League, et il a critiqué son entraîneur Arne Slot, responsable de son écart contre l’Inter en Ligue des champions (victoire 0-1). Une réaction qui ne passe pas pour Thierry Henry.
Sur le plateau de CBS Sports Golazo, Henry s’est montré très critique. Il reproche à Salah de ne pas avoir gardé son ressenti au sein du vestiaire, estimant que certaines discussions ne doivent pas franchir les murs du club :
« Personne ne parle de ce que Mo Salah a accompli sur le terrain, on parle d'un moment précis où, à mon avis, il a fait une erreur. On ne parle pas ouvertement de sa situation personnelle quand ton équipe est en difficulté. Tu le fais dans les vestiaires. Je l'ai fait. Je suis allé dans les vestiaires et j'ai tout cassé. Je suis allé dans le bureau du coach et je me suis plaint de choses », a lancé le Français.
- AFP
Une leçon tirée de Barcelone
Pour appuyer son propos, Thierry Henry revient sur sa propre expérience au FC Barcelone (2007-2010), lorsqu’il a été mis en tribune lors d’un déplacement. Il explique :
« Quand j'étais à Barcelone, j'étais parti en déplacement avec l'équipe et le staff m'avait mis en tribune. Vous m'avez entendu en parler? Non. Il y a une équipe et il faut la protéger à tout prix, tout le temps. Je comprends que vous vouliez parler, je comprends la frustration, mais je ne comprends ni le comment ni le quand. Ça n'a aucun sens. C'était une erreur ».
L’ancien attaquant insiste sur la relation entre joueur et entraîneur, qu’il résume de manière claire : « La seule relation qu'un entraîneur souhaite avoir avec un joueur, c'est la performance. Si vous n'êtes pas performant, votre place est menacée. Ce n'est pas un dû d'avoir une position, surtout dans un club comme Liverpool. Ce n'est pas la question. Ceci dit, c'est un joueur exceptionnel. Cela n'a rien à voir avec ce qu'il a accompli à Liverpool. Mais c'était une erreur ».
- Getty Images Sport
La mise à l’écart, un ressenti universel
Interrogé par Micah Richards sur la difficulté d’être écarté, Henry raconte un autre épisode, marquant sa vision de la situation : « Eh bien, je viens de te le dire: on jouait à Villarreal à l'extérieur (en mai 2010). J'étais dans le bus, j’avais fait le voyage avec le reste de l’équipe. Je ne jouais pas beaucoup avec Barcelone à ce moment-là. On a fait le triplé l'année précédente (en 2009), mais je n'étais pas performant ».
Il poursuit, soulignant le rôle de chacun dans une équipe : « Quand on n'est pas performant, on se met dans une situation où l'on laisse la porte ouverte à quelqu'un d'autre. J'ai fait le déplacement, on est arrivés au stade, je suis en tribune. Pourquoi en faire tout un plat? Pourquoi me mettre en avant? Pourquoi parler à la presse après? »
- Getty Images
Le respect de l’équipe avant tout
Henry ne remet pas en cause les qualités de Salah, qu’il admire profondément : « J'ai accompli de belles choses dans le football. Mais l'équipe avant tout. Si j'avais quelque chose à dire… Et d'ailleurs, je l'ai dit à Pep (Guardiola, alors entraîneur), ce que je pensais de la situation. Mais pas publiquement. C'est là que je pense qu'il s'est trompé. Il s'est trompé, et ça n'a rien à voir avec ses performances. Je le répète, j'adore Mo Salah, j'adore ce qu'il a fait dans le football. C'est un autre sujet. Voilà, ce n'est pas comme ça qu'on gère les choses ».
Sa déclaration souligne le contraste entre franchise interne et communication publique, et rappelle la nécessité de protéger l’image collective avant l’expression individuelle.