Thierry Henry règle ses comptes avec Mohamed Salah : "Ce n'est pas la…"

Samedi dernier, Mohamed Salah a créé l’agitation dans le football anglais. L’attaquant égyptien n’a pas caché sa frustration après avoir été laissé sur le banc face à Leeds en Premier League, et il a critiqué son entraîneur Arne Slot, responsable de son écart contre l’Inter en Ligue des champions (victoire 0-1). Une réaction qui ne passe pas pour Thierry Henry.

Sur le plateau de CBS Sports Golazo, Henry s’est montré très critique. Il reproche à Salah de ne pas avoir gardé son ressenti au sein du vestiaire, estimant que certaines discussions ne doivent pas franchir les murs du club :

« Personne ne parle de ce que Mo Salah a accompli sur le terrain, on parle d'un moment précis où, à mon avis, il a fait une erreur. On ne parle pas ouvertement de sa situation personnelle quand ton équipe est en difficulté. Tu le fais dans les vestiaires. Je l'ai fait. Je suis allé dans les vestiaires et j'ai tout cassé. Je suis allé dans le bureau du coach et je me suis plaint de choses », a lancé le Français.