Liverpool : la nouvelle sortie animée d’Arne Slot sur Mohamed Salah

Liverpool a retrouvé un souffle qu’on ne lui avait plus vu depuis un moment. Le succès obtenu en fin de rencontre contre l’Inter Milan, grâce à un penalty transformé par Szoboszlai (1-0), a permis au club de se replacer dans sa campagne européenne. Mais au lieu de célébrer pleinement cette performance, les projecteurs se sont tournés vers une absence qui n’a échappé à personne : Mohamed Salah n’apparaissait pas dans le groupe retenu par Arne Slot.

L’Égyptien, arrivé à Liverpool en 2017 et devenu l’une des figures majeures du club, traverse une période orageuse. Ses déclarations après le match nul face à Leeds, il y a quelques jours, ont secoué le club. Le joueur avait alors vidé son sac :

« On m'a fait beaucoup de promesses cet été et pour l'instant, je suis sur le banc depuis trois matchs, donc je ne peux pas dire qu'ils aient tenu leurs promesses. J'ai dit à plusieurs reprises que j'avais de bonnes relations avec l'entraîneur et, tout à coup, nous n'avons plus aucune relation. Je ne sais pas pourquoi, mais il me semble que quelqu'un ne veut pas de moi au club. C'est inacceptable pour moi. Je ne comprends pas pourquoi cela m'arrive. Je ne comprends pas », déclarait le joueur.

Ces mots ont résonné comme un coup de tonnerre à Merseyside, au point d’éclipser la préparation du match contre l’Inter. Slot, confronté à une tension inattendue, a tranché : Salah est resté hors du groupe, le temps que la situation s’éclaircisse.