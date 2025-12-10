Liverpool se remet d’un succès précieux sur la scène européenne, mais un sujet brûlant continue de dominer toutes les conversations autour du club : l’absence remarquée de Mohamed Salah. Entre frustration du joueur, prise de parole de cadres du vestiaire et ouverture au dialogue par Arne Slot, l’atmosphère autour d’Anfield reste électrique malgré la victoire contre l’Inter. Et à l’approche de la CAN, le timing ne laisse aucune marge d’erreur.
Liverpool : la nouvelle sortie animée d’Arne Slot sur Mohamed Salah
- IMAGO / Propaganda Photo
Salah absent malgré la victoire, une soirée ternie par un grand absent
Liverpool a retrouvé un souffle qu’on ne lui avait plus vu depuis un moment. Le succès obtenu en fin de rencontre contre l’Inter Milan, grâce à un penalty transformé par Szoboszlai (1-0), a permis au club de se replacer dans sa campagne européenne. Mais au lieu de célébrer pleinement cette performance, les projecteurs se sont tournés vers une absence qui n’a échappé à personne : Mohamed Salah n’apparaissait pas dans le groupe retenu par Arne Slot.
L’Égyptien, arrivé à Liverpool en 2017 et devenu l’une des figures majeures du club, traverse une période orageuse. Ses déclarations après le match nul face à Leeds, il y a quelques jours, ont secoué le club. Le joueur avait alors vidé son sac :
« On m'a fait beaucoup de promesses cet été et pour l'instant, je suis sur le banc depuis trois matchs, donc je ne peux pas dire qu'ils aient tenu leurs promesses. J'ai dit à plusieurs reprises que j'avais de bonnes relations avec l'entraîneur et, tout à coup, nous n'avons plus aucune relation. Je ne sais pas pourquoi, mais il me semble que quelqu'un ne veut pas de moi au club. C'est inacceptable pour moi. Je ne comprends pas pourquoi cela m'arrive. Je ne comprends pas », déclarait le joueur.
Ces mots ont résonné comme un coup de tonnerre à Merseyside, au point d’éclipser la préparation du match contre l’Inter. Slot, confronté à une tension inattendue, a tranché : Salah est resté hors du groupe, le temps que la situation s’éclaircisse.
- AFP
Le vestiaire réagit : soutien, incompréhension et impatience
Après la victoire, plusieurs cadres ne se sont pas dérobés. Virgil van Dijk, voix forte de l’équipe, a tenu un discours mesuré mais révélateur du malaise. Le capitaine a déclaré :
« Je ne pense pas être la personne la mieux placée pour dire si quelqu'un doit présenter des excuses. Je crois qu'il a simplement exprimé ses sentiments ces derniers jours, et c'est au club de gérer la situation ».
Le Néerlandais a rappelé un point crucial : Salah s’apprête à rejoindre la sélection égyptienne pour la CAN. Et le calendrier presse. « La réalité, c'est que Mo part en Afrique ce week-end. C'est un fait. Il y a une urgence. On n'a pas beaucoup de temps », a-t-il ajouté.
Ce sentiment d’urgence, Robertson l’a aussi ressenti. Le latéral gauche, proche de Salah depuis leur arrivée commune, a livré un message plus affectif : « J'ai signé en même temps que lui et nous avons traversé tellement de hauts et de bas (...) J'adore jouer avec Mo Salah et j'espère continuer à jouer avec lui ».
Le vestiaire, même s’il ne prend pas ouvertement position, semble souhaiter que le dialogue s’ouvre avant le départ du joueur.
- Getty/GOAL
Arne Slot tend la main, mais attend un geste
Le coach néerlandais a été interrogé sur la situation juste après la rencontre victorieuse face à l’Inter mardi soir. Sa réponse, pesée mais transparente, laisse la porte ouverte à un échange franc :
« Tout le monde fait des erreurs dans la vie, donc la première question à se poser est : le joueur pense-t-il lui aussi avoir commis une erreur ? La question suivante est donc de savoir si l'initiative doit venir de moi ou de lui. Voilà une autre question à laquelle il faut répondre », a déclaré le coach.
Slot ne ferme aucune porte, mais il n’entend pas forcer les choses. Il veut un pas réciproque. Un vrai dialogue, pas une simple formalité.
Cette approche montre que Liverpool marche sur une ligne fine : préserver l’autorité du staff, sans briser la relation avec l’un de ses joueurs les plus importants de l’ère moderne.
- Getty Images
Un avenir immédiat flou avant Brighton
Reste désormais à savoir si Salah et Slot pourront se parler avant la réception de Brighton ce samedi, alors que Liverpool occupe une inquiétante dixième place en Premier League. Cela conditionnera non seulement l’avenir immédiat du joueur dans le groupe, mais aussi la gestion de son départ en sélection.
Les prochaines heures pourraient être décisives.