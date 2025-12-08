Mohamed Salah et Liverpool, le divorce est acté

Le week-end dernier, Mohamed Salah n’a pas mâché ses mots après le nul spectaculaire concédé contre Leeds United (3-3). Frustré et visiblement excédé de n’avoir pas eu de temps de jeu face aux Peacocks, il s’est exprimé avec une rare dureté envers son club et envers Arne Slot. « J’ai reçu beaucoup de promesses cet été et jusqu’ici, j’ai été sur le banc pendant trois matchs, donc je ne peux pas dire que les promesses sont tenues. Je ne sais pas pourquoi, mais j’ai l’impression que quelqu’un ne veut plus de moi au club ». Ces propos ont immédiatement enflammé les médias britanniques.

L’attaché de presse du club a été pris de court par cette déclaration jugée explosive. Immédiatement, Mohamed Salah est devenu le centre du débat public outre-Manche. Certains observateurs ont compris sa frustration, rappelant sa place historique dans l’effectif, tandis que d’autres ont critiqué le moment choisi, quelques minutes après une contre-performance collective.