Le conflit latent entre Mohamed Salah et Liverpool vient de franchir un cap décisif. Après des semaines de tensions autour de son temps de jeu, l’attaquant égyptien a provoqué un séisme médiatique dont les répercussions secouent tout le club. La direction a désormais acté une mesure forte, révélant l’ampleur d’une fracture devenue impossible à dissimuler. Derrière les mots et les décisions prises en coulisses, c’est l’histoire d’un divorce annoncé qui se joue, avec un avenir plus incertain que jamais pour Mohamed Salah.
Mohamed Salah et Liverpool, le divorce est acté
- Getty Images Sport
Une sortie médiatique qui met le feu aux poudres
Le week-end dernier, Mohamed Salah n’a pas mâché ses mots après le nul spectaculaire concédé contre Leeds United (3-3). Frustré et visiblement excédé de n’avoir pas eu de temps de jeu face aux Peacocks, il s’est exprimé avec une rare dureté envers son club et envers Arne Slot. « J’ai reçu beaucoup de promesses cet été et jusqu’ici, j’ai été sur le banc pendant trois matchs, donc je ne peux pas dire que les promesses sont tenues. Je ne sais pas pourquoi, mais j’ai l’impression que quelqu’un ne veut plus de moi au club ». Ces propos ont immédiatement enflammé les médias britanniques.
L’attaché de presse du club a été pris de court par cette déclaration jugée explosive. Immédiatement, Mohamed Salah est devenu le centre du débat public outre-Manche. Certains observateurs ont compris sa frustration, rappelant sa place historique dans l’effectif, tandis que d’autres ont critiqué le moment choisi, quelques minutes après une contre-performance collective.
- AFP
Liverpool écarte Mohamed Salah
En interne, la sortie de Mohamed Salah n’a pas été prise à la légère. Selon les informations deRMC Sport, la direction a rapidement délibéré sur la conduite à tenir. Ce lundi matin, Mohamed Salah a été convoqué au centre d’entraînement pour être informé d’une première sanction disciplinaire. Une décision lourde, symbolique, et surtout révélatrice du fossé qui s’est creusé entre l’attaquant et Arne Slot.
La sanction est tombée : Mohamed Salah ne fera pas partie du groupe qui se déplacera à Milan pour affronter l’Inter. Le club a considéré sa sortie médiatique comme une rupture de confiance. Ce choix marque un tournant, matérialisant une fracture désormais visible aux yeux de tous.
- Getty Images Sport
Une rupture devenue irréversible entre Salah et Liverpool ?
L’écartement provisoire de Mohamed Salah s’inscrit dans une chronologie de tensions déjà anciennes. À 33 ans, l’attaquant égyptien devait enchaîner avec un rassemblement national en vue de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, mais cette sanction redistribue les cartes. Liverpool, déjà fragile sportivement, voit l’un de ses leaders entrer dans une zone de conflit ouverte avec ses dirigeants.
La question suivante a immédiatement émergé : Mohamed Salah sera-t-il réintégré pour la rencontre contre Brighton, comptant pour la 16e journée de Premier League ? Rien n’est moins sûr. L’ambiance interne est délétère, et les relations entre Mohamed Salah, Arne Slot et la direction sont au plus bas.
- Getty Images Sport
Un avenir désormais très flou pour Mohamed Salah
La situation actuelle laisse entrevoir plusieurs scénarios, mais un constat domine : Mohamed Salah semble plus proche que jamais d’un départ. Les tensions accumulées, la sanction prononcée et le sentiment de trahison évoqué par ses mots renforcent l’idée d’une rupture définitive.
Dans ce contexte, des clubs du Golfe, notamment plusieurs écuries saoudiennes dont Al-Hilal de Simone Inzaghi, observent attentivement la situation, indique Foot Mercato. L’ombre d’un transfert plane, amplifiée par l’incertitude sportive et relationnelle entourant Mohamed Salah. À ce stade, l’histoire entre lui et Liverpool paraît s’achever dans un climat tendu, loin du conte qui a longtemps enchanté Anfield.