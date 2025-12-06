Rupture totale : Salah annonce la fin et vise tout le monde à Liverpool

C'est une déflagration dont l'onde de choc traverse toute l'Angleterre. Mohamed Salah, légende vivante de Liverpool, troisième meilleur buteur de l'histoire du club, semble avoir atteint le point de non-retour. Après le match nul frustrant contre Leeds (3-3) samedi, l'attaquant égyptien, remplaçant pour la troisième fois consécutive en championnat, a brisé le silence de la manière la plus brutale qui soit. Dans une interview aux allures d'adieu, il a vidé son sac, exprimant un désarroi profond et une colère froide envers sa direction et son entraîneur, Arne Slot. Pour le "Pharaon", la coupe est pleine, et un départ dès le mercato hivernal est désormais une option plus que probable.