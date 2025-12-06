C'est une déflagration dont l'onde de choc traverse toute l'Angleterre. Mohamed Salah, légende vivante de Liverpool, troisième meilleur buteur de l'histoire du club, semble avoir atteint le point de non-retour. Après le match nul frustrant contre Leeds (3-3) samedi, l'attaquant égyptien, remplaçant pour la troisième fois consécutive en championnat, a brisé le silence de la manière la plus brutale qui soit. Dans une interview aux allures d'adieu, il a vidé son sac, exprimant un désarroi profond et une colère froide envers sa direction et son entraîneur, Arne Slot. Pour le "Pharaon", la coupe est pleine, et un départ dès le mercato hivernal est désormais une option plus que probable.
Rupture totale : Salah annonce la fin et vise tout le monde à Liverpool
"Jeté en pâture" : Salah se sent trahi et humilié
Les mots de Salah sont d'une violence rare pour un joueur encore sous contrat. "Je n'arrive pas à y croire, je suis très, très déçu," a-t-il confié, blessé. "J'ai tant fait pour ce club... Il semble que le club m'ait jeté en pâture." L'Égyptien estime être devenu le bouc émissaire d'une saison difficile ("quelqu'un voulait que je prenne tout le blâme") et dénonce des promesses non tenues par la direction cet été. Pire, il révèle une fracture irréparable avec son coach : "J'avais une bonne relation avec le manager et tout à coup, nous n'avons plus aucune relation."
L'annonce choc : "Dire au revoir aux fans" contre Brighton
Le point culminant de cette sortie médiatique est l'annonce de ses intentions pour le prochain match à Anfield. "Je serai à Anfield pour dire au revoir aux fans," a-t-il lâché, prévoyant de faire ses adieux lors de la réception de Brighton, juste avant de s'envoler pour la CAN. Une déclaration qui sonne comme un testament sportif à Liverpool. "Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant," a-t-il ajouté, laissant planer un doute immense sur son retour après la compétition africaine.
Critiques, banc de touche et rancœur : Les raisons du divorce
Cette explosion est le fruit d'une accumulation. Buteur prolifique la saison passée (29 buts), Salah vit un exercice 2025-26 compliqué, marqué par une baisse de régime et des critiques acerbes, notamment de l'ancienne gloire Jamie Carragher, qui lui reprochait son silence. Salah n'a pas manqué de lui répondre, anticipant de nouvelles attaques ("Il va encore s'en prendre à moi") et déplorant le deux poids deux mesures médiatique comparé à d'autres stars comme Harry Kane. Relégué sur le banc face à West Ham, Sunderland et Leeds, l'orgueil du champion a été touché en plein cœur.
La fin d'une ère dorée dans le chaos ?
En conclusion, ce qui devait être une saison de défense du titre tourne au cauchemar politique et sportif pour Liverpool. L'interview incendiaire de Mohamed Salah marque probablement la fin triste et chaotique d'une ère dorée. Voir une telle légende, qui a tout gagné avec le club, envisager un départ précipité en plein milieu de saison est un séisme pour les Reds. Arne Slot et la direction se retrouvent face à une crise majeure à gérer, alors que l'Arabie Saoudite ou d'autres prétendants pourraient profiter de cette rupture consommée pour attirer le "Roi d'Égypte" loin d'Anfield.