Le PSG a communiqué dans la journée le forfait d’Illia Zabarnyi, officiellement malade, alors qu’il s’était entraîné deux jours plus tôt devant les médias. L’annonce a immédiatement été interprétée en Ukraine comme un soulagement, dans un contexte où la présence simultanée d’Illia Zabarnyi et de Matvey Safonov sur la pelouse aurait été lourde de symboles. Un journaliste ukrainien, cité par RMC Sport, résume l’état d’esprit général : « On ne sait pas si la maladie est un prétexte ou pas, ce n’est que de la spéculation. Ce que je peux dire, c’est que s’ils avaient joué ensemble, cela aurait fait scandale en Ukraine, surtout dans le contexte et les nouvelles frappes russes. La propagande russe aurait exploité cette situation ». Cette lecture politique s’est imposée immédiatement dans les échanges publics.

Les discussions qui entouraient Safonov ces derniers jours - son impatience à jouer, son envie de concurrencer Lucas Chevalier - ont été balayées par cette nouvelle. Le débat a glissé vers le symbole qu’aurait représenté une apparition commune avec Illia Zabarnyi. Une suiveuse de la sélection ukrainienne confirme : « C’est une grosse information en Ukraine et les supporters parlent de ce sujet aujourd’hui. Certains sont contents qu’ils ne jouent pas ensemble ».