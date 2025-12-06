À quelques heures d’un choc important entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais, un forfait a attisé bien plus qu’un simple intérêt sportif. L’absence d’Illia Zabarnyi, annoncée malade, a immédiatement trouvé un écho singulier en Ukraine, où le défenseur est scruté bien au-delà de ses performances. Dans un contexte géopolitique explosif, le fait de ne pas le voir évoluer aux côtés du gardien russe Matvey Safonov a déclenché des réactions inattendues et révélatrices. Pour certains Ukrainiens, l’absence d’Illia Zabarnyi évite une controverse qui aurait pu dépasser les frontières du football.
PSG - Rennes : Pourquoi l'Ukraine se réjouit du forfait d'Illia Zabarnyi ?
Illia Zabarnyi forfait, l’Ukraine exulte
Le PSG a communiqué dans la journée le forfait d’Illia Zabarnyi, officiellement malade, alors qu’il s’était entraîné deux jours plus tôt devant les médias. L’annonce a immédiatement été interprétée en Ukraine comme un soulagement, dans un contexte où la présence simultanée d’Illia Zabarnyi et de Matvey Safonov sur la pelouse aurait été lourde de symboles. Un journaliste ukrainien, cité par RMC Sport, résume l’état d’esprit général : « On ne sait pas si la maladie est un prétexte ou pas, ce n’est que de la spéculation. Ce que je peux dire, c’est que s’ils avaient joué ensemble, cela aurait fait scandale en Ukraine, surtout dans le contexte et les nouvelles frappes russes. La propagande russe aurait exploité cette situation ». Cette lecture politique s’est imposée immédiatement dans les échanges publics.
Les discussions qui entouraient Safonov ces derniers jours - son impatience à jouer, son envie de concurrencer Lucas Chevalier - ont été balayées par cette nouvelle. Le débat a glissé vers le symbole qu’aurait représenté une apparition commune avec Illia Zabarnyi. Une suiveuse de la sélection ukrainienne confirme : « C’est une grosse information en Ukraine et les supporters parlent de ce sujet aujourd’hui. Certains sont contents qu’ils ne jouent pas ensemble ».
Le PSG évite des tensions diplomatiques entre Zabarnyi et Safonov
La situation n’est pas nouvelle pour Illia Zabarnyi, dont la position vis-à-vis de la Russie a toujours été ferme depuis son arrivée dans la capitale. Un confrère ukrainien interrogé par RMC Sport souligne que « Il y aura des réactions négatives en Ukraine, c’est sûr si ça arrivait. Même si je ne sais pas si ça aurait des répercussions sur le joueur, car il a assuré que c’était une relation professionnelle ».Le PSG, conscient de cette sensibilité, prend soin depuis plusieurs semaines d’éviter toute mise en avant conjointe entre Illia Zabarnyi et Matvey Safonov dans sa communication officielle.
Cette prudence répond à une préoccupation déjà soulevée lors de l’arrivée d’Illia Zabarnyi à Paris. Ainsi, Andrew Todos rappelait déjà en janvier : « C’est un sujet principal depuis janvier et les premières rumeurs sur sa venue à Paris. Ce sera intéressant de voir comment ça va se passer. Il a une très grande réputation en Ukraine. Il a l’image d’un gars propre, qui ne boit pas, n’a jamais fait les gros titres. Mais il faudra surveiller s’il n’y a pas de camaraderie entre les deux car vraiment, s’il y avait une photo entre eux ou si on les voit en train de parler ensemble à l’entraînement, je pense qu’il y aura vraiment des gens en colère en Ukraine ».
Une pression extérieure permanente sur l’image d’Illia Zabarnyi
Illia Zabarnyi vit ainsi chaque apparition publique avec une prudence particulière, conscient des attentes placées en lui dans une Ukraine en guerre. Même la Fédération Ukrainienne de Football préfère s’en tenir à la ligne officielle déjà énoncée par le joueur : « tout ce qui concerne ce sujet a été clairement expliqué par Illia lui-même dans son interview au media Football 360. Sa position a été clarifiée ici et rien n’a changé depuis ». Cette position confirme qu’Illia Zabarnyi reste observé comme un symbole national autant qu’un joueur du PSG.
Le forfait d’Illia Zabarnyi pour ce match contre Rennes (21h05) devient donc bien plus qu’une note sportive : il marque une accalmie dans une tension symbolique permanente. Ce simple choix médical a contribué à éviter une polémique majeure en Ukraine. Une fois de plus, la trajectoire d’Illia Zabarnyi se retrouve liée à un contexte international dont il ne peut complètement s’extraire.