Santos - Brésil : Neymar prend la parole et annonce un rêve (presque) impossible

Dans la nuit de mardi à mercredi, Santos a officialisé la prolongation de contrat de Neymar jusqu’à la fin de l’année 2026. L’accord précédent arrivait à échéance le 31 décembre 2025. À 34 ans le 5 février prochain, le numéro 10 brésilien inscrit donc son avenir dans la durée avec le club qui l’a révélé au monde.

Pour accompagner cette annonce, le club paulista a diffusé une vidéo dans laquelle Neymar a livré un message fort, chargé d’émotion, sans détour ni calcul : « Santos, c'est chez moi, je suis à la maison. C'est avec vous que je veux réaliser les rêves qui me manquent encore ».