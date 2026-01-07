Neymar(C)Getty Images
Patrick Tchanhoun

Santos - Brésil : Neymar prend la parole et annonce un rêve (presque) impossible

Il a choisi la fidélité et l’espoir. À 34 ans bientôt, Neymar s’accroche à un dernier rêve, malgré le doute et le silence de la Seleção.

De retour là où tout a commencé, Neymar a tranché. Dans un moment clé de sa carrière, l’attaquant brésilien a décidé de prolonger l’aventure avec Santos, avec en ligne de mire un objectif aussi grand que fragile.

