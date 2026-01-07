De retour là où tout a commencé, Neymar a tranché. Dans un moment clé de sa carrière, l’attaquant brésilien a décidé de prolonger l’aventure avec Santos, avec en ligne de mire un objectif aussi grand que fragile.
Santos - Brésil : Neymar prend la parole et annonce un rêve (presque) impossible
- (C)Getty Images
Neymar prolonge avec Santos jusqu’en 2026
Dans la nuit de mardi à mercredi, Santos a officialisé la prolongation de contrat de Neymar jusqu’à la fin de l’année 2026. L’accord précédent arrivait à échéance le 31 décembre 2025. À 34 ans le 5 février prochain, le numéro 10 brésilien inscrit donc son avenir dans la durée avec le club qui l’a révélé au monde.
Pour accompagner cette annonce, le club paulista a diffusé une vidéo dans laquelle Neymar a livré un message fort, chargé d’émotion, sans détour ni calcul : « Santos, c'est chez moi, je suis à la maison. C'est avec vous que je veux réaliser les rêves qui me manquent encore ».
- AFP
Une Coupe du monde en ligne de mire
Derrière cette signature, une ambition persiste. Neymar nourrit l’espoir de participer à la Coupe du monde 2026, organisée du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Un objectif immense, presque hors d’atteinte, tant son parcours récent avec la sélection brésilienne reste semé d’embûches.
L’ancien joueur du FC Barcelone (2013-2017) et du Paris Saint-Germain (2017-2023) n’a plus porté le maillot auriverde depuis octobre 2023. Pourtant, son poids dans l’histoire de la Seleção demeure intact : 128 sélections, 79 buts, un record absolu, faisant de lui le meilleur buteur du Brésil devant Pelé.
- Getty/Goal
Le corps, dernier juge du rêve brésilien
Le temps, lui, ne négocie jamais. Neymar a trop souvent dû composer avec les blessures, frein constant d’une carrière pourtant hors norme. Le mois dernier, il a toutefois franchi une étape importante en subissant avec succès une arthroscopie du genou.
Le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, a déjà fixé la règle. À plusieurs reprises, l’Italien a rappelé que Neymar devra afficher une condition physique irréprochable pour espérer un retour en sélection. À Santos, Neymar tente donc de reconstruire, pas à pas, ce lien fragile avec son rêve ultime.