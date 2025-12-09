Neymar, le crépuscule d'une idole : entre résurrection héroïque et rêve mondial impossible

Fin novembre, tout semblait fini. Victime d'une lésion au ménisque du genou gauche – celui-là même opéré pour les croisés en 2023 –, les médecins lui conseillent d'arrêter immédiatement. Un choc violent pourrait faire "exploser" son genou, révèle Globo Esporte. Santos est au bord du gouffre. Mais Neymar refuse.

Le 29 novembre, dans un match de la peur contre Sport Recife, il est titulaire, marque et offre une passe décisive (3-0). Quatre jours plus tard, il récidive contre la Juventude avec un triplé retentissant (3-0), son premier depuis avril 2022 avec le PSG. Juan Pablo Vojvoda, son entraîneur, salue un « très grand spectacle ». Neymar, lui, savoure sa revanche : « J'ai toujours été Neymar. Je n'ai jamais cessé d'essayer. »

Lors de la dernière journée, il n'a pas marqué, mais a orchestré le jeu (90% de dribbles réussis) pour valider le maintien. Marca l'a surnommé « Le Christ Rédempteur de Santos ». Le stade a chanté son nom. Mission accomplie. Il va désormais se faire opérer du ménisque, avant de probablement prolonger pour six mois, le championnat brésilien 2026 débutant plus tôt.

