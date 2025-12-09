Neymar, le crépuscule d'une idole : entre résurrection héroïque et rêve mondial impossible

Neymar a terminé sa saison en larmes, mais pour une fois, ce n'était pas seulement de douleur. Après avoir sauvé Santos de la relégation lors de la dernière journée contre Cruzeiro, l'ancien Parisien a livré son bilan : « Je me donnerais un 7/10. Sur le terrain, je sais me protéger, mais les choses ne se passent pas toujours comme on veut. Maintenant, j'ai besoin d'un reset complet. Oublier le football pendant 10 jours. »
À 33 ans, Neymar a bouclé l'une des années les plus éprouvantes de sa carrière. Revenu au bercail après la résiliation de son contrat par Al-Hilal, il n'a disputé que 20 des 38 matchs de Serie A, marquant huit fois. Mais ses trois derniers matchs, joués "sur une jambe" pour éviter la descente aux enfers de son club de cœur, ont rappelé pourquoi il reste une légende moderne, malgré les critiques sur son potentiel gâché. Son objectif est désormais clair : « Mission Coupe du Monde. C'est notre focus. » Mais ce rêve romantique risque de se heurter au mur de la réalité imposé par Carlo Ancelotti.