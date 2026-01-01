Après plusieurs semaines de discussions et de rumeurs parfois contradictoires, Neymar a tranché. L’attaquant brésilien va poursuivre son aventure avec Santos, son club formateur, malgré les sollicitations venues d’ailleurs. Un choix fort, dicté autant par le cœur que par un objectif très précis à l’horizon.
Santos FC : fin du feuilleton pour Neymar
- Getty Images Sport
Un accord trouvé jusqu’en décembre 2026
A en croire les informations de la presse brésilienne, confirmées par le célèbre journaliste italien Fabrizio Romano, Neymar et Santos sont parvenus à un terrain d’entente pour une prolongation de contrat courant jusqu’au 31 décembre 2026. À 33 ans, la star auriverde s’engage donc pour une saison supplémentaire avec le club qui l’a révélé au monde du football. Ce dénouement met fin à un dossier suivi de près depuis plusieurs semaines au Brésil.
Revenu à Santos en janvier 2025, Neymar avait initialement signé un contrat de six mois, avant de prolonger une première fois pour la même durée. Cette année n’a toutefois pas été de tout repos. En fin de saison, l’ancien joueur du PSG a dû subir une intervention chirurgicale au genou gauche, douloureux depuis un moment. Cette opération le tient éloigné des terrains, avec un retour espéré à la compétition autour de la mi-février.
- Getty Images Sport
L’Europe évoquée, le Brésil privilégié
Ces derniers mois, le nom de Neymar circulait de nouveau sur le marché européen. Naples et l'Inter Milan figuraient parmi les clubs évoqués, alimentant l’idée d’un ultime défi sur le Vieux Continent. Finalement, le Brésilien a préféré rester dans son pays natal, convaincu que Santos représente aujourd’hui le cadre le plus adapté pour la suite de sa carrière.
- Getty Images
Un rôle clé dans le maintien de Santos, le Mondial 2026 en ligne de mire
Malgré les blessures et les interruptions, Neymar a pesé lourd dans la saison de Santos. Le club a arraché son maintien en première division lors de l’ultime journée, avec un Neymar décisif. En championnat, il a inscrit huit buts en 20 rencontres. Fait marquant, cinq de ces réalisations sont intervenues lors des cinq derniers matchs, quand la pression atteignait son maximum.
Derrière cette prolongation se cache un objectif clair : la Coupe du monde 2026. Le temps joue contre Neymar, souvent freiné par des pépins physiques. Meilleur buteur de l’histoire de la Seleção avec 79 buts, soit deux de plus que Pelé, il n’a plus porté le maillot du Brésil depuis plus de deux ans. Sa dernière apparition remonte au 17 octobre 2023, face à l’Uruguay, lors de la grave blessure à un genou.
- Getty/Goal
Ancelotti, un sélectionneur à convaincre
Depuis juin, la Seleção a changé de visage avec l’arrivée de Carlo Ancelotti à sa tête. L’Italien n’a pas encore rappelé Neymar, laissant planer le doute. Cette prolongation à Santos, combinée à une remise en forme complète, apparaît comme une étape essentielle pour espérer retrouver la scène mondiale.