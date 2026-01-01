Santos FC : fin du feuilleton pour Neymar

A en croire les informations de la presse brésilienne, confirmées par le célèbre journaliste italien Fabrizio Romano, Neymar et Santos sont parvenus à un terrain d’entente pour une prolongation de contrat courant jusqu’au 31 décembre 2026. À 33 ans, la star auriverde s’engage donc pour une saison supplémentaire avec le club qui l’a révélé au monde du football. Ce dénouement met fin à un dossier suivi de près depuis plusieurs semaines au Brésil.

Revenu à Santos en janvier 2025, Neymar avait initialement signé un contrat de six mois, avant de prolonger une première fois pour la même durée. Cette année n’a toutefois pas été de tout repos. En fin de saison, l’ancien joueur du PSG a dû subir une intervention chirurgicale au genou gauche, douloureux depuis un moment. Cette opération le tient éloigné des terrains, avec un retour espéré à la compétition autour de la mi-février.