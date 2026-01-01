santos-neymar(C)Getty Images
Patrick Tchanhoun

Santos FC : fin du feuilleton pour Neymar

Il hésitait, l’Europe l’appelait encore, et Neymar vient de trancher pour la suite de sa carrière professionnelle.

Après plusieurs semaines de discussions et de rumeurs parfois contradictoires, Neymar a tranché. L’attaquant brésilien va poursuivre son aventure avec Santos, son club formateur, malgré les sollicitations venues d’ailleurs. Un choix fort, dicté autant par le cœur que par un objectif très précis à l’horizon.

