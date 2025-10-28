Le mystère reste entier autour de l’avenir international de Lionel Messi. À 38 ans, l’octuple Ballon d’Or n’exclut pas de participer à la prochaine Coupe du monde avec l’Argentine, mais refuse pour l’instant de s’engager. Dans un entretien rare accordé à la chaîne américaine NBC, la star de l’Inter Miami a confié son envie de revivre cette aventure unique, tout en se laissant le temps d’évaluer sa forme avant de prendre une décision définitive. Entre passion intacte et prudence, Messi entretient le doute sur ce qui pourrait être son ultime grand tournoi.
Retraite avant le Mondial 2026 ? Lionel Messi lâche une énorme bombe
Messi garde le flou sur sa présence au Mondial 2026
La question brûle toutes les lèvres. Lionel Messi sera-t-il présent lors du prochain Mondial, prévu du 11 juin au 19 juillet 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique ? Rien n’est sûr à ce jour. Le capitaine de l’Albiceleste, héros du triomphe de 2022 au Qatar, reste évasif sur ses intentions. Même à 38 ans, la passion du jeu semble intacte, mais l’ancien joueur du FC Barcelone préfère temporiser.
Face aux caméras de NBC, il a confié sa réflexion en cours, sans pour autant trancher. « Pour dire vrai, ce serait extraordinaire de pouvoir être à la Coupe du monde. J'aimerais être là, être en bonne santé et contribuer grandement à l'équipe nationale, si j'y suis », a-t-il déclaré avec sincérité. Une phrase qui résume bien l’état d’esprit du joueur, partagé entre envie et lucidité.
Une légende toujours guidée par la passion
Le capitaine argentin n’a jamais caché son attachement à la sélection. Depuis ses débuts, il a multiplié les records, devenant le joueur le plus capé de l’histoire de l’Albiceleste avec 195 sélections et le meilleur buteur avec 114 réalisations.
En septembre dernier, il avait disputé à domicile ce qui ressemblait à un adieu symbolique. Ce soir-là, face au Venezuela, l’Argentine s’était imposée 3-0 et Messi avait inscrit un doublé avant de laisser échapper quelques larmes. Un moment chargé d’émotion, que beaucoup avaient interprété comme un signe annonciateur de la fin.
Pourtant, l’Argentin semble encore habité par le feu de la compétition. « Je vais évaluer cela au jour le jour lorsque je commencerai la pré-saison l'année prochaine avec l'Inter [Miami] et voir si je peux être à 100 %, si je peux être utile au groupe, à l'équipe nationale, puis prendre une décision », a-t-il confié.
Entre rêve et prudence
Lionel Messi ne ferme aucune porte. Son désir de défendre le titre de champion du monde reste bien présent, mais il refuse de se précipiter. « Évidemment, j'ai très hâte, car c'est une Coupe du monde. Nous venons de remporter la dernière Coupe du monde, et pouvoir défendre à nouveau notre titre sur le terrain est spectaculaire, car c'est toujours un rêve de jouer avec l'équipe nationale, surtout en compétition officielle », a expliqué la star argentine.
Ses mots traduisent à la fois la nostalgie du passé et l’ambition de revivre un moment historique avec son pays. Depuis son arrivée à l’Inter Miami en 2023, Messi a adopté un nouveau rythme de vie, plus tranquille mais toujours compétitif. Cette prolongation de contrat jusqu’en 2028 prouve qu’il n’envisage pas encore de ranger les crampons, même si les exigences d’un Mondial pourraient représenter un défi physique considérable.
L’heure du choix approche
Le temps joue contre lui, mais Messi n’a jamais cédé à la précipitation. Conscient de son âge et des efforts nécessaires pour rester au plus haut niveau, il préfère se donner encore quelques mois avant de prendre position. La Coupe du monde 2026 réunira 48 équipes pour la première fois, un format inédit que l’Argentin pourrait bien vouloir découvrir avant de dire adieu à la scène internationale.
D’ici là, les fans argentins, eux, retiennent leur souffle. Car si Messi décidait de tirer sa révérence avant le tournoi, ce serait la fin d’une ère et le début d’un vide immense pour tout un pays.