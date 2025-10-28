Retraite avant le Mondial 2026 ? Lionel Messi lâche une énorme bombe

La question brûle toutes les lèvres. Lionel Messi sera-t-il présent lors du prochain Mondial, prévu du 11 juin au 19 juillet 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique ? Rien n’est sûr à ce jour. Le capitaine de l’Albiceleste, héros du triomphe de 2022 au Qatar, reste évasif sur ses intentions. Même à 38 ans, la passion du jeu semble intacte, mais l’ancien joueur du FC Barcelone préfère temporiser.

Face aux caméras de NBC, il a confié sa réflexion en cours, sans pour autant trancher. « Pour dire vrai, ce serait extraordinaire de pouvoir être à la Coupe du monde. J'aimerais être là, être en bonne santé et contribuer grandement à l'équipe nationale, si j'y suis », a-t-il déclaré avec sincérité. Une phrase qui résume bien l’état d’esprit du joueur, partagé entre envie et lucidité.