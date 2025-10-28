Lorient - PSG : Luis Enrique garde la tête froide et prévient ses joueurs

Face aux journalistes, Luis Enrique a calmé toute tentative d’aborder le futur choc européen. Fidèle à son credo, il n’anticipe jamais les échéances. « C'est évident que nous ne préparons que le match de demain. On ne doit pas planifier les prochains matchs. On doit rester concentré que sur le match de demain ». Le ton est posé, mais la fermeté du message ne laisse place à aucune interprétation.

Avant cette sortie médiatique, l’Espagnol avait déjà livré ses impressions sur PSG TV. Il savourait sans excès le retour du club parisien en tête du championnat. « C'est joli de retrouver notre première place. Nous ne sommes pas encore préoccupés par cette position car c'est le début de la saison ». Pour lui, la route reste longue et les équilibres fragiles.