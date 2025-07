Il a tranché. Un solide défenseur veut partir du PSG cet été. Et ses dirigeants n’ont pas dit non, à une seule condition.

Alors que les joueurs du Paris Saint-Germain viennent de refermer une saison intense par une claque en finale de la Coupe du monde des clubs contre Chelsea (3-0), les premiers mouvements de l’été commencent à secouer l’effectif. Et à la surprise générale, c’est Lucas Beraldo qui a ouvert le bal. Le défenseur brésilien, pourtant jeune et prometteur, ne veut plus patienter dans l’ombre.