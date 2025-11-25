Real Madrid, Xabi Alonso tape du poing sur la table

Face aux journalistes, Xabi Alonso a adopté une posture volontairement mesurée. Parfois sur la défensive, souvent soucieux de relativiser, il a rappelé que la pression fait partie inhérente du métier. Il a convoqué son expérience et celle des entraîneurs qui l’ont marqué : « Je ne suis sûrement pas le premier entraîneur qui doit vivre ces situations. Je pense beaucoup à ce que feraient Carlo, Mou ou Pellegrini qui sont les entraîneurs que j’ai eus. Ce ne sont pas des nouvelles situations, on est exigeant et l’autocritique est nécessaire. On sait où on veut aller. Je profite. Gérer les grands joueurs ? J’ai dû vivre avec des grands joueurs et des grandes personnalités, ils sont exigeants et ce sont des grands pros. C’est la chance d’être au Real Madrid, tu as des gens de ce niveau et il faut trouver une connexion avec eux », a déclaré Xabi Alonso.

Cette prise de parole, destinée à apaiser l’environnement, illustre la volonté du technicien de reprendre la main. Même s’il reconnaît implicitement les tensions, Xabi Alonso cherche avant tout à montrer qu’il garde le cap, y compris dans la gestion psychologique d’un vestiaire d’élite.