Le Real Madrid traverse une période électrique, et la tension s’invite jusque dans les conférences de presse. Alors que les critiques se multiplient autour du jeu et de l’atmosphère interne, Xabi Alonso se retrouve contraint d’assumer un début de crise qui interroge autant sur le terrain que dans le vestiaire. Sous pression mais loin d’être résigné, l’entraîneur madrilène a choisi de clarifier sa position, de défendre son groupe et de rappeler sa vision, à la veille d’un rendez-vous européen que beaucoup considèrent déjà comme décisif.
Real Madrid, Xabi Alonso tape du poing sur la table
Xabi Alonso sous le feu des critiques au Real Madrid
Depuis trois rencontres sans victoire, Xabi Alonso voit les doutes grandir autour de son projet de jeu. Malgré une première place en Liga, la frustration gagne les supporters et certains cadres, tant le contenu des derniers matches s’est éloigné des promesses offensives formulées lors de son arrivée. Le technicien sait qu’il ne bénéficie plus du même crédit, et que les attentes du Real Madrid dépassent de loin les résultats bruts.
En interne, la situation semble tout aussi délicate. Plusieurs joueurs majeurs seraient en désaccord avec Xabi Alonso, notamment au sein du clan brésilien ou parmi des leaders tels que Fede Valverde et Jude Bellingham. Le début de cycle espéré avec l’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen tarde à se matérialiser, alimentant un climat lourd autour du club. Xabi Alonso en a pleinement conscience, alors que se profile le match de Ligue des champions face à l’Olympiakos, présenté comme un possible tournant pour son avenir.
La réponse cinglante de Xabi Alonso à son vestiaire
Face aux journalistes, Xabi Alonso a adopté une posture volontairement mesurée. Parfois sur la défensive, souvent soucieux de relativiser, il a rappelé que la pression fait partie inhérente du métier. Il a convoqué son expérience et celle des entraîneurs qui l’ont marqué : « Je ne suis sûrement pas le premier entraîneur qui doit vivre ces situations. Je pense beaucoup à ce que feraient Carlo, Mou ou Pellegrini qui sont les entraîneurs que j’ai eus. Ce ne sont pas des nouvelles situations, on est exigeant et l’autocritique est nécessaire. On sait où on veut aller. Je profite. Gérer les grands joueurs ? J’ai dû vivre avec des grands joueurs et des grandes personnalités, ils sont exigeants et ce sont des grands pros. C’est la chance d’être au Real Madrid, tu as des gens de ce niveau et il faut trouver une connexion avec eux », a déclaré Xabi Alonso.
Cette prise de parole, destinée à apaiser l’environnement, illustre la volonté du technicien de reprendre la main. Même s’il reconnaît implicitement les tensions, Xabi Alonso cherche avant tout à montrer qu’il garde le cap, y compris dans la gestion psychologique d’un vestiaire d’élite.
Xabi Alonso botte en touche pour son avenir
La conférence de presse a basculé lorsque Xabi Alonso a été interrogé sur une question frontale : les joueurs ont-ils le pouvoir de faire limoger un entraîneur ? La réaction du coach a été immédiate, ferme et révélatrice de sa volonté de protéger son groupe : « Il faut les respecter. Je ne vais pas parler de ça. Je sais ce qu’est un vestiaire, ce qu’il faut vivre et comment il faut s’habituer au bruit extérieur. Ce sont des situations qui ne doivent pas nous déconcentrer. Les résultats ne sont pas ceux qui étaient attendus, et on connaît les conséquences, mais il ne faut pas que ça nous écarte du chemin que nous voulons suivre. (…) Je ne fais pas attention au reste, ce qui m’inquiète c’est ce qui se passe à Valdebebas et demain sur le terrain ».
Cette réponse marque un tournant dans la communication de Xabi Alonso. Plutôt que de pointer des responsabilités individuelles, il choisit de resserrer les rangs, conscient que le moindre mot mal interprété pourrait aggraver les fissures déjà visibles dans le vestiaire. Sa stratégie repose sur la cohésion, la discrétion interne et la nécessité de retrouver une dynamique positive rapidement.