Real Madrid, une dizaine de joueurs sur la sellette

Plusieurs joueurs du Real Madrid suscitent des interrogations à l’interne, à quelques semaines du mercato estival.

Alors que le Real Madrid se prépare à tourner une nouvelle page de son histoire, plusieurs cadres et espoirs du vestiaire voient leur avenir s’assombrir. La première édition du Mondial des Clubs 2025 s’annonce comme un tournant pour ceux qui devront prouver leur valeur, ou prendre la porte. Dans un contexte post-saison frustrant, le club de la capitale espagnole entame une phase d’audit interne intense, menée par Xabi Alonso et ses dirigeants. Et les places seront chères.